·§ËÜ¸©°¤ÁÉÃÏÊý¤Ç¤Ï18ÆüÄ«¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê±À³¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É¸¹âÌó900£í¤Ë¤¢¤ë°¤ÁÉ»Ô¤ÎÂç´ÑÊö¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ç¤¹¡£Ï¼¤Î°¤ÁÉÃ«¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÌ¸¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤ÁÉÃÏÊý¤Î±À³¤¤Ï¡¢Ä«ÈÕ¤ÈÃë¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤¤³¤ì¤«¤é¤Î»þµ¨¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢18ÆüÄ«¤ÏÆî°¤ÁÉÂ¼¤È¹â¿¹Ä®¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤¬19.6ÅÙ¤È¡¢20ÅÙ¤ò²¼²ó¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ö¤ó½ë¤µ¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÆàÀî¸©¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¤Î·Ê¿§¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¡Æ±Î¨1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
ËÌ¶å½£»Ô¤«¤é¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÇÍè¤ë¤È¤¤ÏÌ¸¤ÎÃæ¤Ç´¨¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´üÂÔ¤¬¤¹¤´¤¤¡£ÀäÂÐ¤³¤ì±À³¤¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÆüÃæ¤Ï·§ËÜ»Ô¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤¬35ÅÙ¤È¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£