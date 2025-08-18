新型『LFR』のコンセプトモデル？

レクサスは、8月15日に米国で開催されたモントレー・カー・ウィークにおいて、新型の『レクサス・スポーツコンセプト（LEXUS Sport Concept）』を公開した。

【画像】レクサスがついに最高級スポーツモデル導入？【レクサス・スポーツコンセプトとプロトタイプを詳しく見る】 全15枚

このコンセプトカーは「次世代スポーツカーのビジョン」と表現されているが、7月に英国のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで登場したプロトタイプとの関連性は不明だ。両者の全体的なシルエットは似ているが、細部の仕上がりは異なる。



レクサス・スポーツコンセプト レクサス

例えば、フロントフェンダーに沿って伸びるフロントライトとグリルシグネチャー、N字型のリアライトなど、いくつかの新しいデザイン要素が確認できる。プロトタイプでは従来型のサイドミラーを装備していたが、今回はカメラに置き換えられ、ルーフには空力性能を高める小さなテールフィンが備わっている。

大型のリアディフューザーとアクティブリアスポイラーを装備していることから、パフォーマンス重視の仕様であることが伺えるが、エグゾーストパイプは見当たらない。プロトタイプではディフューザー上部にエグゾーストが配置され、V8エンジンらしきサウンドを轟かせていた。

リアエンドに組み込まれた三角形のモチーフは、かつてのLFAのエグゾーストシステムを連想させる。レクサス・スポーツコンセプトの量産バージョンは、LFAの後継車として位置付けられる可能性高い。

なお、量産バージョンでは『LFR』の名称を採用する可能性があると推測されているものの、レクサスからはまだ正式な発表はない。

エグゾーストがないことから、2021年に次世代の電動スーパーカーとして発表された『エレクトリファイド・スポーツ』コンセプトを発展させたモデルと考えることもできる。

エレクトリファイド・スポーツは2020年代後半に生産が開始される見込みで、レクサスのGT3レーシングカーから着想を得た構造を採用し、EVでありながら「マニュアル・トランスミッション」を搭載すると言われている。

一方、V8エンジン搭載スポーツカーも、2026後半に登場する見込みだ。英グッドウッドで披露されたGT3レーシングバージョンは、2026年3月に開幕する世界耐久選手権でデビューする予定で、GT3のレギュレーションでは、参加車はロードカー（公道仕様）と基本ボディデザインを共有することが義務付けられている。

技術仕様は不明だが、グッドウッドで実走行を披露したGT3プロトタイプのサウンドは、明らかにV8エンジンのものであった。レギュレーションでは、最高出力600ps、車両重量1300kg以下と定められているが、ロードカーでは排出ガス規制に対応するためハイブリッドシステムを採用する可能性もある。

レクサスの現行のスポーツモデルであるRCおよびRC Fは、今年後半に生産終了となる予定だ。