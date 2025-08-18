「かめと私、どっちがかわいい？」質問箱に寄せられた声 → 飼育員の切れ味バツグンな一言に20万いいね【ママリ】

ウミガメ飼育員、質問コーナーの回答に20万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

道の駅ウミガメ公園【公式】(@umigame_kouen)さんの投稿です。来場者と飼育員のコミュニケーションは、なかなか取れないもの。何かの手段でコミュニケーションが取れると、楽しみ方が増えますよね。





ウミガメの保護や飼育をしている道の駅。ここでは、質問箱が置かれさまざまな質問に飼育員が回答しています。今回はその中の思わず笑ってしまうやり取りをご紹介します。

©umigame_kouen

質問コーナー

カメか質問の投稿者か…。きっと、正解は誰もが察するところです。しかし、あえて素直に自分の気持ちを回答した飼育員さん。素晴らしいプロ根性ですよね(笑) どんなに素敵な異性でも、カメにはかなうわけがありませんでした。こんなに一刀両断だと、どれほどの愚問だったかよく分かります。



この投稿に「バッサリ」「カメだよなぁ！」などのリプライが寄せられました。飼育員さんの愛情を一心に受けるカメたちに、ぜひ会いに行ってくださいね。

残された水筒パーツ…悔やむ小学生母の投稿に8.1万いいね

トリッシュ(@torish935)さんの投稿です。水分補給のために学校に持参する水筒。ランドセルに入れて持ち運ぶ子もいるのではないでしょうか。ある日、子どもの水筒についているはずのパッキンが、キッチンに残されていることにトリッシュさんは気づきます。



刻々と近づく子どもの下校時刻。トリッシュさんの不安は募ります…。

©torish935

これは息子７才の水筒につけるはずだったパッキンなんです。水筒はランドセルに入れて持ち運ぶ子なんです。ランドセルを道端に置いて、ネジ拾ったり虫を捕まえたりしながら帰る子なんです。もうすぐ帰る息子のランドセルを見るのが怖いの。ねぇ怖いの。つけ忘れた自分を悔やんでも悔やみきれない😇

筆者も同じことを何回かやらかしていますが、そのたびに子どもからは「教科書がずぶ濡れになった」などの報告を受けていました。



この投稿には「あるあるです」「息子くんが中身を飲み干してくれてますように」「大惨事をおこして初めてこの小さな部品の偉大さを知りますよね」などの共感リプライがついていました。中には「飲み物を入れた水筒をしまう前、1分だけでもテーブルに水筒を寝かしておけば漏れの有無をみておける」という今後に役立つリプライも。



ちなみに今回は「体操服が麦茶できれいに薄茶色に染められておりました」とトリッシュさんが報告していました…。被害は避けられなかったようです。



育児をしているとさまざまな事件が起きてしまうものですが、こうしたSNS投稿で「自分だけじゃないんだ！」と思えると、明日からもまた頑張る元気が湧いてきませんか。温かいリプライに自分も励まされるような、育児あるあるの投稿でした。

懐かしの冊子を広げて…職探しする1歳に1万いいね

アサミ(@343oishi)さんの投稿です。赤ちゃんの姿は本当に癒やしです。それに、大人が考えもつかないような、面白い行動を見せてくれることも。



アサミさんは、1歳のわが子の行動がおもしろかわいくて、写真を投稿しました。まだ文字も読めない1歳さんが、熱心に見ていた冊子は…？

©343oishi_

職探しする1歳児

まさか、1歳の赤ちゃんがタウンページで職探しなんて…偶然にしてもかわいすぎる光景です。しゃがんだ姿勢もたまらない愛らしさで、ほんわかしますよね。赤ちゃんが求める好条件な仕事はどんなものなのか、想像すると思わず笑みがこぼれます。



この投稿に「ベビーモデル探しかな？」「絵本じゃ物足りない？」などのリプライが寄せられました。



子育て中に見かけると楽しい、子どもの思わぬ行動。かわいらしく癒やされる投稿でした。

