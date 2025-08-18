『ポケカ』新カード登場！メガリザードンXex、オドリドリex、メガカイリューex 新レアリティ「MA（メガアタックレア）」お披露目
ポケモンバトルの世界大会『ポケモンワールドチャンピオンシップス2025』（ポケモンWCS2025）が18日（日本時間）、アメリカ・アナハイムで開催された。新情報として、ポケモンカードゲーム（ポケカ）に新カード「メガリザードンXex」「オドリドリex」「メガカイリューex」が登場することが発表された。
【画像】強い！新カードの「オドリドリex」 新絵柄のメガサナ、メガルカリオお披露目
また、新たなレアリティのカード「MA（メガアタックレア）」が登場し、大迫力のイラストがかっこいい一枚で、この日は「メガリザードンXex」、「メガサーナイトex」、「メガルカリオex」がお披露目された。
2004年より開催された世界大会『ポケモンワールドチャンピオンシップス』は、ゲーム、カードゲームなど各部門の世界チャンピオンを決めるもので、毎年、世界中から多くのプレイヤーが参加。
世界各国の予選を勝ち抜いた選手たちが大好きなポケモンたちと一緒に世界一を目指す年に一度のトーナメント大会で、過去には日本人選手も優勝するなど、ファンの間で毎年注目されている大会となっている。
世界大会はこれまでアメリカやカナダを中心に開催されてきたが、2022年にはヨーロッパ地域として初めてイギリス・ロンドンで開催。そして、2023年には初めてアジア地域で開催され、日本の横浜で開催されたことで大きな話題となった。
