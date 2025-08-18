¾¼ÏÂ»þÂå¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥ì¡¼¥×¡×¡¡°¦¹¥²È¤¬¶õ¤´Ì¤òÈ¯¸«¢ªSNS¤Ç²û¤«¤·¤à¿ÍÂ³½Ð¡¡Ãå¿§ÎÁ¤òÈ´¤¤¤¿¤é¶â¿§¤Ë¡Ä¡©
¾¼ÏÂ»þÂå¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1975Ç¯¤«¤é1977Ç¯¤Ë¤«¤±È¯Çä¤µ¤ì¤¿¸¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥ì¡¼¥×¡×
¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥°¥ì¡¼¥×¤Î¿Í¹©Ãå¿§ÎÁ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ãå¿§ÎÁ¤òÈ´¤¤¤¿¤é¶â¿§¤Î±ÕÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌµÍýÌðÍý¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥ì¡¼¥×¡Ù¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÈ¯ÇäÅö»þ¤Î¤â¤Î¡£¡×¤È¤½¤Î¶õ¤´Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥¸¥å¡¼¥¹ÉÓ¸¦µæ²È¤Îme_young_sitter¤µ¤ó¡Ê@me_young_sitter¡Ë¤ÎÅê¹Æ¡£
1975Ç¯¤«¤é1977Ç¯¤È¤¤¤¦¤´¤¯Ã»¤¤´ü´ÖÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥ì¡¼¥×¡£¤Ê¤ó¤È¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥ì¥¢¾¦ÉÊ¤À¤¬¡¢2024Ç¯2·î5Æü¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î»Ù»ý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£me_young_sitter¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ý¡Ý¤³¤Î´Ì¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©
me_young_sitter¡§¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ»³¤¬¤Æ¤é¸Å¤¤ÉÓ¤ä´Ì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ØÅì¹Ã¿®±ÛÃÏÊý¤ÎË¿½ê¡¢¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ý¡Ý¸«¤Ä¤±¤¿ºÝ¤Ï¡£
me_young_sitter¡§¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¤Ï¤è¤¯¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥ì¡¼¥×´Ì¤Ï¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÎÈ¯Çä´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄÁ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¡ÝÅê¹Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
me_young_sitter¡§¤¢¤ëÄøÅÙÍ½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¤ËÏÃ¤¬¤ª¤è¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤Î¹ÎÄêÇÉ¤ÈÈÝÄêÇÉ¤¬¤ª¤ê¡¢É¬¤ºÂÐÎ©¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç´í×ü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£¤Ç¤âÀÎ¤Î²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡Ö1984Ç¯¤¬ÉñÂæ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼Êª¸ì¥É¥ê¡¼¥à¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÖÂ¾¤Ë¤Ë¤â´ÅÌ£ÎÁ¤òÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¥¢¥Ã¥×¥ë¤òÈ¯Çä¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¹¥¤¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö²ÈÄí»¨»ï¤Î¼ê·Ý¤ÎÆÃ½¸¤Ç¡ÖÌÓ»å¤ò¥Õ¥¡¥ó¥¿¤ÇÀ÷¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Î¤ï¤Î¤è¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£
¤Ê¤ªme_young_sitter¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆü¡¹¡¢X¾å¤Ç¥¸¥å¡¼¥¹ÉÓ¤ä¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë