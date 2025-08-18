【お姉ちゃんの呪縛】親に都合いいラベリングで終わらせるなッ！説明が必要＜第21話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第21話 キョウカの気持ち：お姉ちゃんだからじゃなくて、あなただから……
【編集部コメント】
タクヤさんの言葉が深くて、思わず聞き入ってしまいますね。「できる人」が「できない人、苦手な人」をフォローするのは、世の中の常でしょう。いろいろな「できる」「できない」をフォローし合って生きているのです。けれどそれは能力の差であって、人にはそれぞれ個性があります。それを「お姉ちゃんだから」という一方的な役割で我慢を強いるのは違うと言うタクヤさん。我慢するのは「お姉ちゃんだから」じゃなくて、我慢することができる「あなただから」とお願いをして、あとで我慢してくれたことに対してお礼を言えば良かったのです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
