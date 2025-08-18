¡ÈÆüËÜ°ì¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¡¢¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬Î©ÇÉ¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤¬¸«»ö¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡ËÙ¹¾¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëËÙ¹¾¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇËÙ¹¾¤Ï¡Ö2ËçÌÜ¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¤Î¿þ¤«¤é¤Î¤¾¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿ËÙ¹¾¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡²¡Ç¦¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬Î©ÇÉ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÙ¹¾ À»²Æ¡Ê¤Û¤ê¤¨ ¤ß¤Ê¡Ë
1993Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¡ÖÆüËÜ°ì¡¢¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¼ê¹õÂÓ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î´¤³ä¤êÆ°²è¤Ï¡¢30Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òµÏ¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÙ¹¾À»²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mina_horie¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤¬¸«»ö¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡ËÙ¹¾¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëËÙ¹¾¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇËÙ¹¾¤Ï¡Ö2ËçÌÜ¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¤Î¿þ¤«¤é¤Î¤¾¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ËÙ¹¾ À»²Æ¡Ê¤Û¤ê¤¨ ¤ß¤Ê¡Ë
1993Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¡ÖÆüËÜ°ì¡¢¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¼ê¹õÂÓ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î´¤³ä¤êÆ°²è¤Ï¡¢30Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òµÏ¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÙ¹¾À»²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mina_horie¡Ë