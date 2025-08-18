¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡Ä¡×25ºÐ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥óàÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá¶â¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂçÏÂÉï»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤¤²á¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¥Í¥¤¥ë¤Þ¤Ç¶â¤Ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿25ºÐ½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Ê·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿±ð¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤é¤·¤¯Íá°á¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÆü¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢7Æü¤Ë»³Íü¸©»ÔÀî»°¶¿Ä®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿ÀÌÀ¤Î²Ö²Ð¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷»ÒÎ¦¾å5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»³ËÜÍ¿¿¡£
¡¡º°ÃÏ¤Ë¶â¿§¤Î²ÖÊÁ¤Î±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á¤Ë¶â¿§¤ÎÂÓ¤òÄù¤á¤Æ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢¥Í¥¤¥ë¤â¤Ð¤Ã¤Á¤êÀ°¤¨¡¢Èô¤ÓÀÚ¤ê¤Î¾Ð´é¤òÈäÏª¡£¡Ö²Æ¤Ï²Ö²Ð¸«¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤~³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍá°á¤¬»÷¹ç¤¤²á¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÂçÏÂÉï»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¡×¡ÖÍá°á»Ñ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÍá°á¤Á¤ç¡¼»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤¯¤Æ¤ªåºÎï¡×¡ÖÎ¦¾å³¦¤ÎÍá°áÈþ¿Í¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡¢¡¢¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿³«¤¤¤¿¤éÌÜ¤ÎÁ°¤ËÈþ½÷¤¬µï¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£