６月にコンビ名を「インディアンス」から「ちょんまげラーメン」に改名した田渕章裕（４０）ときむ（３７）。改名から２か月が経過しての現在の気持ちと、コンビ結成１５年を迎えたことでラストイヤーとなる「Ｍ―１グランプリ」への思いを語った。（瀬戸 花音）

衝撃の改名から２か月がたつ。ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」のドッキリ企画をきっかけに、改名を決断した。

田渕によると、旧コンビ名は「もともと『（インディアン）ズ』なのか『ス』なのか分かりにくいという声もあった」という。それだけに、間違えようのない新コンビ名に「だいぶなじんできました。覚えられやすいし、改名して悪いことは一つもない」と笑顔。きむも「警備員さんに『ちょんまげラーメンのきむです』っていうのがちょっと恥ずかしいぐらいですね」と手応えは上々の様子だ。

結成１５年目の改名には賛否もあったが、「否があるから盛り上がると思うし、僕は否をエネルギーに変えられるので」（きむ）、「一番面白いコンビ名だという自負があります」（田渕）。その思いを持って臨むのがラストイヤーのＭ―１だ。

もともとＭ―１が好きで組んだコンビ。「芸歴自体がＭ―１そのもの。Ｍ―１に全てをささげている」（きむ）、「一年中Ｍ―１のことを考えている」（田渕）と大会への思いは強い。１９〜２１年は決勝に進出し、２１年は３位。だが、その後は決勝に残れず、周囲からは「もうええやん」「いっぱい出たやん」の声もあった。

それでも、「優勝できなかったら最後まで出続ける」のがコンビの共通認識。「逆にええ感じに何年か決勝に行けてないんで、決勝に初めて行く前みたいな感覚で『やっぱ決勝に出たいよなあ』っていう気持ちになれている」（田渕）と前向きな気持ちで今年も臨む。

新コンビ名で挑む最初で最後のＭ―１。目標はもちろん「優勝」だ。田渕は「改名してまた決勝に出たコンビっていない。それができたら快挙ですし、優勝できたらめちゃくちゃおもろいなと思うんです」。きむも「１回戦で落ちるのも、敗者復活から決勝行くのも味わった。どうせならＭ―１の全部を味わい尽くしたい」と真っすぐなまなざしで同じ目標を掲げた。

Ｍ―１が終わったら「本題から脱線しまくって時間超えまくって、めっちゃ怒られる、そんなネタだけをやるライブをやりたいですね」と田渕。まずはその前に、頂点を取りにいく。

◆ちょんまげラーメン ＮＳＣ大阪校３１期生の田渕章裕ときむが２０１０年１０月に「インディアンス」結成。１２年、第４８回「上方漫才大賞」新人賞受賞。１９年、Ｍ―１グランプリで決勝初進出。２０年、きむが結婚。２５年、ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の企画をきっかけに改名。