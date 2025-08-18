◆第２０回キーンランドＣ・Ｇ３（８月２４日、札幌競馬場・芝１２００メートル）

ペアポルックス（牡４歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）は函館スプリントＳ５着、青函Ｓ３着と上位争いを続けているが、その内容も十分に評価できる。

函館スプリントは前半３ハロン３２秒５のハイペースを好位から追走したものだが、このレースで４着のインビンシブルパパ、２着のジューンブレアがＣＢＣ賞で１、２着。１１着のウイングレイテストがアイビスＳＤ３着、１４着のフィオライアがＵＨＢ賞１着と、その後に好走している。１番人気のナムラクレア（８着）は重賞５勝馬。非常にハイレベルだった。

続く青函Ｓは大外枠から果敢に出していき、ハナを切り、前半３ハロンが３３秒３のハイペース。しかも、右前脚を落鉄していたというが、３着に踏ん張っている。負けて強しと言えるだろう。

その後はここを目標に調整を続け、函館Ｗコースで行われた１週前追い切りでは騎乗した荻野琢真騎手（レースは松若風馬騎手）からも「動きはよかったです」と聞いた。北海道シリーズの集大成と言える一戦で激走を期待したい。（山本 武志）