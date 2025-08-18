【8月18日〜8月24日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2025年8/18〜2025年8/24の運勢は…？
■◆2025年8/18〜2025年8/24のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週は金運に注意が必要。家計に入ってくるお金が増えそうだと思った場合はアテが外れてしまうでしょう。この時期はお金を増やそうとするより、出ていく金額を減らすことが大切。節約に関する情報を探せば、堅実に家計を守れます。
今週はできるだけ金運に関しては節約を心掛けましょう。思ったよりも収入が低かったり、臨時収入が何かの事情で支払われなかったりといったハプニングが起こるかもしれません。そのときのために、お金は必要なこと以外には使わないようにしましょう。今週は安心できる空間にいることが運気を回復させますので、家を掃除したり、自炊するなど、なるべく家で過ごす時間を充実させるように努めてください。
＜仕事運＞
何事に対してもついつい感情的になってしまいそうな週です。仕事中に些細なことでも感情的になったり、学校ではけんかをしてしまったりすることで、仲間から距離を置かれてしまう可能性もあるので、言動には十分気をつけてください。会社や学校でいらいらすることがあったとしても、一回深呼吸をして心を落ち着けましょう。
ラッキー食材▶ズッキーニ
■◆2025年8/18〜2025年8/24のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は家族と積極的にコミュニケーションをとりましょう。話が盛り上がって行きたかった場所に出かけることになるなど、得をする可能性が高いのです。忙しくて時間がとれない場合は何かをしながらでもよいので家族と雑談してみて。
＜金運＞
今週は社交性が金運につながります。人とのお付き合いや興味をひかれるイベントなどへの投資はケチらないようにしましょう。飲み会や交流会、ホームパーティーに積極的に参加すると、思わぬ投資や資金運用の話が聞けるかもしれません。積極的に動けば動いただけの成果が出てきます。今週はいろいろなことに貪欲になると金運がアップするでしょう。
＜仕事運＞
今週は人気運が高くなります。多くの人との交流があなたに幸運を運んできますので、教育的立場の女性から強い影響を受ける可能性もあります。アドバイスを受けたら素直に耳を傾けることにより、そこから新たな仕事の道がひらかれるでしょう。仕事に煮詰まったら、気ままなドライブや散歩にでかけましょう。良い気分転換になり、スッキリとした気分で仕事を再開できます。
ラッキー食材▶油揚げ
■◆2025年8/18〜2025年8/24のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は金運がアップする時期。自分がどんな生活を送りたいのか考えてみましょう。それを達成するにはどうすればいいのか情報収集してみて。忙しい中でもできるお金を増やす方法が見つかって、ワンランク上の暮らしがかないそうです。
＜金運＞
金運に関する豊かさを考えると良い週です。自分を潤すことで幸運になりますので、積極的に自分が満足するようなお金の使いかたを考えてみましょう。リフレッシュのために旅行に出かけたり、趣味のために投資をするのもよいかもしれません。何かを購入する際に妥協は禁物のときです。よく吟味をして、本当に良い物、あなたが納得できる物を購入するようにしましょう。金銭面では堅実な運用を心掛けましょう。
＜仕事運＞
今週は豊かさを追求する週。仕事面では大活躍する可能性があります。学生の場合には、テストなどで良い成績を出すことができます。今週は何かに取り組むときには、妥協しないように気をつけましょう。あなたが納得するまでがんばることで大きな成長を感じられます。また、最近知り合った人と縁が深まりそうです。出会いを大切にしましょう。そういったことがすべて仕事運などにも繋がっていきます。
ラッキー食材▶卵
■◆2025年8/18〜2025年8/24のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は周囲に世話をやきたくなるとき。家事をするときにいつもより細かなところまで気を配ることができるでしょう。結果として、大切な人から感謝されるかも。ただし、頼まれごとが増える可能性もあるので、忙しいときは断って。
＜金運＞
貯蓄について計画を練っていた人はその計画を実行に移すときです。新しい資金運用や財産投資を考えていた人は、実際に動き出してみると思いの他スムーズに計画が動き出すでしょう。また、それらの資金運用についてやりがいを感じるようになります。また、今まで欲しいものがあってもなかなか購入することができなかった人は、思い切ってその欲しかった物を購入してみましょう。そのことで金運が上昇する可能性があります。
＜仕事運＞
身近な人の気持ちがわかる週です。あなたの周りの人たちに安らぎの場を提供することができるので、人気運も上昇します。前々からやろうと思っていたことにチャレンジするのもよいでしょう。やりたくてもなかなかできなかった語学の勉強や、資格試験のための勉強に取り組んでみると、予想以上の成果が期待できます。感情をコントロールするのが難しくなり、喜怒哀楽が顔に出やすくなるので、言動には気をつけて。
ラッキー食材▶アボカド
■◆2025年8/18〜2025年8/24のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は金運がよくなる時期なので、貯金や節約を意識するとお金に愛されるでしょう。食材などを買うときにより安く売っている店を探すように心掛けるなど、ちょっとしたことを気にするだけでも大丈夫。小さな積み重ねが大きくなります。
＜金運＞
今週の金運は上昇中です。ラッキーなことが重なり、懐は暖かいでしょう。何か新しいものに投資をしたり、宝くじを購入するとそれが後に大きな結果に繋がるでしょう。また、あなたが貸していたお金が利子を付けて戻ってきたり、親切にしていたことのお礼が送られてきたりすることもあります。ラッキーを素直に喜ぶと精神的なゆとりにもなります。
＜仕事運＞
今週はやさしい思いやりが喜ばれます。会社では仕事で困っている人を助けてあげたり、適切なアドバイスをしたりして、あなたの評価が上がるでしょう。また、学校では勉強を教えてあげることで、周囲の人に感謝されることが多くなるでしょう。また、あなた自身もそのことで精神的な成長を感じられます。
ラッキー食材▶鮭
■◆2025年8/18〜2025年8/24のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
この時期は時間に追われるのが嫌になって、自分のペースでやるべきことを進めたいと考えるでしょう。そんなときは無理をせずにゆっくりやれば大丈夫。家事などを済ませたら、ぼんやりする時間をとることで気分転換になります。
＜金運＞
人との交流が金運を高める週です。今週は積極的にいろいろな人と交流を深めるようにしましょう。特に身近な人や親友と一緒に過ごすと金運は高まります。また、ちょっとした贈り物にもツキがありますので、日ごろお世話になっている人にプレゼントするのもよいでしょう。あなたの笑顔が周囲の人たちをなごませ、運気をアップさせます。
＜仕事運＞
交流が活発になる週。同じ目的に向かって頑張ることで仲間意識が芽生えそうです。学校や職場では身近な人との交流がさらに活発になり、その中でお互いの絆が強くなります。また、素直な気持ちを周囲の人たちにきちんと表現することであなたの運気はアップします。人と接するときは笑顔を忘れずに。
ラッキー食材▶ツナ缶
■◆2025年8/18〜2025年8/24のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週は自分よりも年上の人と交流することで嬉しい結果になる可能性があります。あなたの生活を楽にするような暮らしの知恵を授けてくれるのかもしれません。それを活かせば実際に家事が時短になるなど、何かと得をしますよ。
＜金運＞
安定した一週間です。買いたいものがある場合には質のよいものを選ぶようにしましょう。安いからといって飛びつくと、安物買いの銭失いになりかねません。多少高いものであっても、質の良い物は長年使えるものです。また、周囲の人のあなたに対する評価も変わり、それが思わぬ金運に結びつくこともあります。高品質なものであなた自身を演出するのもよいでしょう。本物の良さを味わいましょう。
＜仕事運＞
年長者からの援助が期待できる一週間です。年上の人から貴重なアドバイスをもらえるかもしれません。会社の上司や先輩、あるいは学校の先生やクラブの先輩などから助言をもらえることで、それまで悩んでいたことや難しいと思っていたことについて、解決の糸口がみつかるでしょう。くれぐれも言葉遣いや態度などに気をつけて、失礼のないようにしましょう。謙虚な姿勢が大切です。
ラッキー食材▶うどん
■◆2025年8/18〜2025年8/24のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はやるべきことに集中できるとき。毎日やっているようなことに対しても意欲的になれるので、時間に余裕が生まれるかもしれません。ただし、周りが見えなくなってしまいがちなので、家族と交流する時間も大切にしましょう。
＜金運＞
インスピレーションに恵まれる週。あなたが知りたいと思っていたことのヒントが急にひらめいたり、たまたま読んでいた本に金運に関する情報が載っていたりします。また、語学習得が金運を高めます。英会話教室に申し込むと特別な割引を受けられたり、辞書が格安で手に入ったりするでしょう。海外文化などについて学んでみるのもよいでしょう。しかし出費が多くなるので使いすぎには注意してください。
＜仕事運＞
今週はインスピレーションに恵まれる週です。会社では何か大きなひらめきがあるかもしれません。会議などでは積極的に発言しましょう。学生は学校での行事についておもしろいアイデアが生まれる可能性があります。今週は何事に対しても積極的な姿勢で取り組むようにしましょう。あなたの活躍が仕事運や勉強運を上昇させます。
ラッキー食材▶ブルーベリー
■◆2025年8/18〜2025年8/24のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの気持ちが穏やかになりやすく、自分が忙しく過ごしていたとしても、人に手を差し伸べようとするでしょう。しかし、家族に対しては自己中心的になりやすい時期。わがままを言い過ぎていないか注意することも大切です。
＜金運＞
今週の金運は絶好調です。あなたの魅力が花開くために仕事運も上昇し、それに伴い金運もアップします。職場や学校でもあなたが注目人物となり、そのことでいろいろな情報があなたの元に集まってくるでしょう。そういった中から、金運に関する情報や噂話などを選んでいけば、自然にあなたにも金運に関する知識が身につきます。人とのつながりを大切にしてください。また、臨時収入も期待できそうです。
＜仕事運＞
今週は多くの人を魅了する週になります。職場ではあなたの意見が多くの仲間たちの賛同を得ることができるでしょう。学校でも魅力的なあなたは人気者となります。今までチャレンジしたことのないようなファッションを取り入れてみてください。意外とあなたに似合って話題になるかもしれません。また今週は何事に対しても情熱的に取り組むことができます。
ラッキー食材▶しょうが
■◆2025年8/18〜2025年8/24のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は家族や親しい友達に対して甘えたい気持ちになりそう。あなたの人気運が高まっている時期でもあるので、受け入れてもらえる可能性も高いでしょう。思い切って素直な気持ちでいると、大切な人との絆が深まります。
＜金運＞
高い人気運があなたの金運を押し上げる週です。今週のあなたは人気運が高く、多くの人との出会いがあります。ひとつひとつの出会いを大切にすれば、それらはあなたにとって大きな金運の源になるでしょう。幅広い交流を心掛けてください。しかし、ファッションやアクセサリーにお金がかかってしまうこともありますので注意が必要です。
＜仕事運＞
人脈作りに運がある週。今週はあなたの人気運が急上昇します。積極的にいろいろな人と関わるようにしましょう。会社では今まであまり関わりのなかった部署の人と情報交換をしたり、違う会社の人と会うと新しい発見があります。学生はあまり話したことのないクラスメイトと話す機会があるかもしれません。交流が運気アップのポイントです。
ラッキー食材▶エリンギ
■◆2025年8/18〜2025年8/24のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの頭が冴えて、あらゆる情報を正しく見極められるとき。家事に関する情報を集めるとよいでしょう。何を取り入れたら生活がよくなるのか分かるので、情報をもとにワンランク上の暮らしをすることも可能になります。
＜金運＞
今週は情報通になると金運が上がります。不動産に関する専門書を読んでみたり、投資に関するセミナーに参加したり、おもしろそうなビジネスを考えてみたり、最新の金融業界に関する情報をネットや新聞などで集めることによって、次第にお金を得るためのコツをつかむようになります。情報があなたの金融を左右する週です。
＜仕事運＞
実力が認められる週。あなたの能力に磨きがかかり、会社や学校であなたの実力が認められるようになるでしょう。そのことにより少し忙しくなりそうです。理想が高くなっていますので、それに向けてスキルアップを図るとよいでしょう。資格を取るための勉強を始めると転職をするときに有利になります。今は転職を考えていなくても、将来のために今から何か始めるのもよいでしょう。
ラッキー食材▶さつまいも
■◆2025年8/18〜2025年8/24のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
金運が上がっている時期なので、家庭のために出資するとよいでしょう。小さな額ではなく少し大きな額を使うことで後から役に立ちます。たとえば、思い切って欲しかった家電製品を購入すると長く使えるかもしれません。
＜金運＞
大胆に動くことが金運アップにつながります。金運をアップさせるには、いつもよりも大胆に行動するようにしましょう。新しいことにチャレンジすると、ちょっとした収入が期待できます。街角の宝くじ売り場で宝くじを多めに買ってみたり、仲の良い友だちと競馬場に足を運んでみたり、雑誌の懸賞に応募したりすると意外な収入を得られそうです。大胆さとインスピレーションを大切にしましょう。
＜仕事運＞
わがままになってしまいそうな週。職場や学校で自己主張をしたい気持ちが強くなるので、言動には気をつけましょう。また何か新しいことにチャレンジしようとしても、熱しやすくて冷めやすい状態なので、あまり長続きはしないでしょう。今週は仕事でも勉強でも、いつものペースを崩さないことが大切です。
ラッキー食材▶かまぼこ
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
占い＝cocoloni占い館