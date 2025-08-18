「ベビちゃんお元気そう」きゃりーぱみゅぱみゅ、赤ちゃん抱っこの2ショットに反響「赤いリボンおそろいかわちい」「素敵なきゃりーまみゅまみゅ」
歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が17日、自身のSNSを更新。「Happy Anniversary 14th」と同日にデビュー14周年を迎えたことを報告し、「みんな本当にありがとう！」と感謝を伝えた。
【写真】「赤いリボンおそろい」「ベビーぱみゅぱみゅかわいい」赤ちゃん抱っこの2ショット披露のきゃりーぱみゅぱみゅ
きゃりーは、ファッション雑誌『KERA!』や『Zipper』など、数々の雑誌の表紙を飾り、女子中高生から支持を集め、2011年8月17日に中田ヤスタカプロデュースによるミニアルバム『もしもし原宿』でメジャーデビュー。以降「つけまつける」、「CANDY CANDY」、「ファッションモンスター」など、数々のヒット曲をリリースするとともに、日本の“KAWAII文化”をけん引してきた。
プライベートでは、23年3月に俳優・葉山奨之（29）と結婚し、24年10月に第1子誕生を発表。今年7月18日には、母になってから初めて発表する新曲「KURU KURU HARAJUKU」を発売し、メインビジュアルに第1子となるわが子と一緒に登場するなど、ライフステージとともにアーティストとしても“新たな一歩”を踏み出している。
デビュー14周年を報告した次の投稿では「Mom's first year ママは1年目」とコメントし、赤ちゃんを抱っこして“母の顔”がにじむ2ショット写真を披露した。
ファンからは祝福コメントのほか「ベビーぱみゅぱみゅかわいい」「あんよもおててもムッチムチでキュート」「素敵な写真、赤いリボンおそろいかわちい」「ベビちゃんお元気そうで良かった！」「きゃりーママさん風格が出て来てとてもいい感じですね」「素敵なきゃりーまみゅまみゅ」「可愛いママ！」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「赤いリボンおそろい」「ベビーぱみゅぱみゅかわいい」赤ちゃん抱っこの2ショット披露のきゃりーぱみゅぱみゅ
きゃりーは、ファッション雑誌『KERA!』や『Zipper』など、数々の雑誌の表紙を飾り、女子中高生から支持を集め、2011年8月17日に中田ヤスタカプロデュースによるミニアルバム『もしもし原宿』でメジャーデビュー。以降「つけまつける」、「CANDY CANDY」、「ファッションモンスター」など、数々のヒット曲をリリースするとともに、日本の“KAWAII文化”をけん引してきた。
デビュー14周年を報告した次の投稿では「Mom's first year ママは1年目」とコメントし、赤ちゃんを抱っこして“母の顔”がにじむ2ショット写真を披露した。
ファンからは祝福コメントのほか「ベビーぱみゅぱみゅかわいい」「あんよもおててもムッチムチでキュート」「素敵な写真、赤いリボンおそろいかわちい」「ベビちゃんお元気そうで良かった！」「きゃりーママさん風格が出て来てとてもいい感じですね」「素敵なきゃりーまみゅまみゅ」「可愛いママ！」など、さまざまな声が寄せられている。