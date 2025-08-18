■これまでのあらすじ

搾取の場面に遭遇すると、ののかは他人相手でも口を出さずにいられない。しかし、そんな行動を異常だとも思っていて…。そんな中、同じ会社で働くお人よしの辻森からののかは食事に誘われ、何度か一緒に出かけると彼が貧乏くじばかり引く人だと気づく。しかし彼は、すぐに戦闘態勢に入ってしまう自分とは違い、理不尽に歪んだり腐ったりしない。そんな彼の姿にののかは驚くとともに、少しずつ惹かれているようで…!?



■頼まれると…

■安請け合いしすぎ！■うれしいけれど…!?好きな漫画のイベントに行ったふたりでしたが、写真を撮ろうとすると「シャッター押してくださいませんか？」と声をかけられて…。その後2組の写真を撮ってあげた辻森を「安請け合いしすぎ」とののかは言いますが、辻森は「ついオッケーしちゃうんですよね」と、頼まれたら断れない性分であることを笑います。そして撮影が終わると、ののかはやっと一緒に写真を撮りたいということを伝えられるのでした。そしてそれからしばらくして…。ついに正式に交際することになったふたり。しかし、ののかには何か伝えたいことがあるようで…!?(あさのゆきこ)