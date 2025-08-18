¡Ú¤¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¡Û´ØÅì¤äÅì³¤¤Ç40¡î¤ËÇ÷¤ë½ê¤â¡¡ÅìËÌÆîÉô¤ä¿·³ã¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ
¤ªËß¤ò²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤âÌÔ½ë¤¬Â³¤¡¢¤¤ç¤¦¤Ï´ØÅì¤äÅì³¤¤Ç40¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Çµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÇ®¤ò³°¤ËÆ¨¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿åÊ¬¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢É¬¤ºÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸á¸å¤Ï´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¹¤¯²Æ¶õ¤Ç¤¹¤¬¡¢»³±è¤¤¤äÆâÎ¦Ãæ¿´¤Ë¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅìËÌÉô¤Ç¤ÏÊ¿ÌîÉô¤Ç¤â·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅìËÌÆîÉô¤ä¿·³ã¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Å·µ¤¤¬²óÉü¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ»Åì¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡¡§29¡î¡¡¶üÏ©¡§28¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§32¡î¡¡À¹²¬¡§33¡î
ÀçÂæ¡¡¡§34¡î¡¡¿·³ã¡§32¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§34¡î¡¡¶âÂô¡§33¡î
Ì¾¸Å²°¡§39¡î¡¡Åìµþ¡§36¡î
Âçºå¡¡¡§37¡î¡¡²¬»³¡§36¡î
¹Åç¡¡¡§34¡î¡¡¾¾¹¾¡§35¡î
¹âÃÎ¡¡¡§34¡î¡¡Ê¡²¬¡§34¡î
¼¯»ùÅç¡§35¡î¡¡ÆáÇÆ¡§32¡î
¤¢¤¹¤â´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤Æ»Ä½ë¤¬Â³¤¡¢»³±è¤¤ÆâÎ¦¤Ç¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ëÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¤¢¤¹¤È¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡¢±«¤Î¶¯¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯ÆáÇÆ¤ÇÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£