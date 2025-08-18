夏休みに海外旅行へ行かれた方も多いと思います。そして、日本を訪れる海外の方も増えていますよね。

そんな中、もしかしたら「HOKUSAI」は共通言語かもしれません！

世界で最も有名な日本人アーティストと言われる葛飾北斎。

その表現方法は、現代の「マンガ」や「アニメ」のルーツとも言われています。

最近では、新千円札やパスポートにも描かれているあの波の絵！

この度その本物に出会えるチャンスがあります！

「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」をはじめ「北斎漫画」全15編、さらには、当時江戸の庶民がこぞって読んだ大ヒット作となった読本の挿絵、そして、世界初公開となる肉筆がなど、300点を超える作品が一堂に会する展覧会が９月から始まります。

題して『HOKUSAIーぜんぶ、北斎のしわざでした。展』

９月１３日から京橋にあるCREATIVE MUSEUM TOKYO にて。

展覧会公式アンバサダーを務めるのは、自身も漫画デビューもされているKing & Princeの郄橋海人さん。

音声ガイドのナビゲーターにも初挑戦！楽しみですね♪

葛飾北斎の人生もとてもユニーク！

当時９０歳まで生きたことも驚異的で、93回も引っ越したそう！3万点もの作品を残し、３０以上の画号を使い分けたなどなど、そのエピソードは数知れず、、、

ゲストに「北斎漫画」の膨大なコレクション（その数1700冊！）で知られ、展覧会に全面協力された浦上蒼穹堂の浦上満さんを迎え、作品のみどころや北斎の人生にせまります。

スタジオには、「北斎漫画」の本物が！（＊写真にも写っています）モッチーも大興奮、そのワケは・・・！？

〜ラインナップ〜

【月】浦上さんと北斎の出会い

【火】北斎が描く波の絵・そのスケールの大きさ

【水】北斎漫画とは？

【木】北斎漫画に見どころ

【金】肉筆画の魅力

〜イベント概要〜

【タイトル】『HOKUSAIーぜんぶ、北斎のしわざでした。展』

【スケジュール・会場】９月１３日（土）から１１月３０日（日）まで。京橋・CREATIVE MUSEUM TOKYO にて

【公式サイト】https://hokusai2025.jp

〜お知らせ〜

８月１６日（土）夜８時から『望月理恵のエンタメ⭐︎カフェ〜真夏のミステリースペシャル2025〜』と題してスペシャル番組をお送りしました。

放送から１週間はradikoでもお聞きいただけます♪



大ヒット上映中！話題のホラー作品！映画『近畿地方のある場所について』からは、原作の背筋さんを迎え、さらに、ダブル主演となる菅野美穂さんと赤楚衛二さんからのコメントと共に、作品の見どころに迫ります。

そして、９月１３日から始まる『HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』。

ゲストに、「北斎漫画」のコレクションで知られ、展覧会に全面協力された浦上蒼穹堂の浦上満さんを迎え、江戸時代に活躍した絵師・葛飾北斎の魅力・その才能と人生のミステリーに迫ります。