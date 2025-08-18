¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×´´Éô¤ÎÃË¤òÂáÊá ½÷À3¿Í¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë°ãË¡¤Ë¾Ò²ð¤«¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂáÊá¤Ï13¿ÍÌÜ¡¡·Ù»ëÄ£
½÷À¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë°ãË¡¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢µðÂç¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¿·¤¿¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î´´Éô¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Î´´Éô¡¦ºØÆ£¾µ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ç¡¢µîÇ¯2·î¤«¤é4·î¤´¤í¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ë½÷À3¿Í¤ò°ãË¡¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤½300¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬´´Éô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤ª¤è¤½115¿Í¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï½÷À¤ò°ãË¡¤ËÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤ÆÆÀ¤ëÊó½·¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2²¯2700Ëü±ß°Ê¾å¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏµîÇ¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ç13¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£
