ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Î´´Éô¡¦ºØÆ£¾­µ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ç¡¢µîÇ¯2·î¤«¤é4·î¤´¤í¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ë½÷À­3¿Í¤ò°ãË¡¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤½300¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬´´Éô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤ª¤è¤½115¿Í¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï½÷À­¤ò°ãË¡¤ËÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤ÆÆÀ¤ëÊó½·¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2²¯2700Ëü±ß°Ê¾å¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏµîÇ¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ç13¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£