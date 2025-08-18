きょうは各地で体温超えの危険な暑さになるでしょう。

【写真を見る】東海地方は体温超えの危険な暑さに 三重県では雷や急な激しい雨など天気の急変に注意 愛知・名古屋・岐阜・三重の天気予報（18日･昼）

正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がり、強い日差しが照りつけています。午前11時35分時点の気温は34.7℃、湿度は39％です。

空気が乾燥しやすいため、火の取り扱いにご注意ください。

きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。三重県では山沿いを中心に大気の状態が不安定になるため、雷や急な激しい雨など天気の急変に注意が必要です。



最高気温は名古屋や岐阜で39℃、豊橋や高山、津では36℃の予想で、体温を超える危険な暑さになる所があるでしょう。こまめな水分、塩分補給など、熱中症予防を心がけてください。

【週間予報】

むこう一週間は晴れて日差しの強まる日が多いでしょう。各地で連日猛暑日となり、しばらくは体にこたえる暑さになる日が続く見込みです。この先も熱中症に警戒してください。