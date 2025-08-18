千秋、“元祖”不思議系・鈴木蘭々の近影公開「初めて2人でゆっくりお話できた」
タレントの千秋（53）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。“元祖”不思系タレントとの2ショットを公開した。
【写真】“不思議系”でともに一世を風靡した千秋＆鈴木蘭々
千秋は「蘭々と初ごはん」と書き出し、タレントの鈴木蘭々（50）と笑顔を見せる親密ショットを公開。「知り合ってからは30数年。90年代、同じ不思議カテゴリーにいたし、よく共演したし、雑誌でもよく並んでいた。でもお互いまだ若くて忙しくてスマホもないし、プライベートで会うまではなかった。それがこんな大人になってから再会して、初めて2人でゆっくりお話できた」とつづった。
続けて「あの頃から仲良くできたのかもしれない。でも今だから仲良くなれたのかもしれない。そんなのはどっちでも良くて、今、こうして（酔ってもいないのに）上機嫌で夜の街を並んで歩くことが現実です」と語った。
