2025年末にも登場？ スペースXが次世代スーパーヘビー用グリッドフィンの画像を公開
こちらは、アメリカ企業SpaceX（スペースX）が日本時間2025年8月14日にSNSのXへ投稿した画像です。
写っているのは、SpaceXが開発中の新型ロケット「Starship（スターシップ）」の1段目にあたる大型ロケット「Super Heavy（スーパーヘビー）」が大気圏内での姿勢制御に使用するグリッドフィンの新型です。
枚数減少も大型化 発射台アームのキャッチポイントとしても機能
SpaceXによると、次世代Super Heavyのグリッドフィンは従来と比べて50％大型化し、強度が高められていて、より大きな迎え角でも降下できるように改良が施されています。
また、あわせて公開されたCGイメージを見ると、グリッドフィンの数も3枚に減少し、配置が変更されていることがわかります。
従来のSuper Heavyでは4枚のグリッドフィンを上から見て「X」字型に配置していましたが、新型のグリッドフィンは2段目の「Starship」宇宙船から見て左右と下部に配置される模様です。
さらに、新型のグリッドフィンは、発射台のアームがSuper Heavyを持ち上げたり、帰還時にキャッチしたりする時のキャッチポイントとしても機能すると説明されています。
従来のSuper Heavyではグリッドフィンよりも低い位置の左右に独立したキャッチポイントが設けられていましたが、新型のグリッドフィンはキャッチポイントも兼ねることになり、取り付け位置は従来よりも低くなります。
低い位置に取り付けられることで、Starship宇宙船のエンジンを分離前に始動させるホットステージングを行う時の熱の影響を軽減できるだけでなく、グリッドフィンに関連したハードウェアを主燃料タンク内に配置することで強度面でのメリットも得られるとみられます。
次世代Super Heavyは早ければ2025年末にも登場？
なお、SpaceXのElon Musk（イーロン・マスク）CEOは、新型グリッドフィンを備えたSuper Heavyを含むStarshipのCGイメージを「Starship Version 3（スターシップ・バージョン3）」として同じ日に紹介しています。
Musk氏は半月前の2025年7月29日に「V3（バージョン3）は年末の打ち上げを目指している」とも投稿しており、早ければ今年中にも新型グリッドフィンを備えたSuper Heavyの姿が見られそうです。
