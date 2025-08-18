モチモチ＆サクサクも作れる！火を使わない「片栗粉」の簡単おやつ

自宅で「おやつ作り」と聞くと手間がかかって大変そう、というイメージをお持ちの方いらっしゃるのではないでしょうか。そんな方に朗報です！今回は火を使わずにあっという間に作れる簡単おやつをご紹介。しかも、使うメインの材料は「片栗粉」！片栗粉なら常備しているご家庭も多いと思うので、思い立った時にパッと作れるのが嬉しいですね。

もちもちだけじゃない！サクサク食感も楽しめる

普段の料理作りだけでなく、おやつにまで使える片栗粉。水とあわせて加熱することでとろみがつき、練るとお団子のようなもちもち食感に変化します。

ですが、片栗粉って“もちもち”だけでじゃないんです。卵と砂糖と合わせてトースターで焼けば、サクサクしたクッキーのような仕上がりに！

今回は夏の暑さを回避するため、コンロを使わないレシピを選びました。早速、チェックしてみてください。

レンジで簡単わらびもち

もっちり新食感プリン

サクサクボーロ

家にある片栗粉を使うのでリーズナブルでお手軽。このほかにもクックパッドにはたくさんのレシピが掲載されていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。