白人のための＜翻訳＞は必要ないーー大和田俊之に聞く、タナハシ・コーツが『なぜ書くのか』で気づいた確信

アメリカ合衆国に対し、奴隷制への賠償を求めることの正当性を訴えた『賠償訴求訴訟』（原題『The Case for Reparations』/2014年/邦訳は2020年の『僕の大統領は黒人だった』/原題『We Were Eight Years in Power』）。父親から息子への手紙を通し、黒人としてアメリカで生きることの困難を綴った『世界と僕のあいだに』（原題「Between the World and Me」/2015年）などで知られるタナハシ・コーツ。

アメリカの黒人コミュニティを代表する知識人の1人として知られるタナハシの新刊『なぜ書くのか--パレスチナ、セネガル、南部を歩く』（原題「The Message」/2024年）」がアメリカ全土で大きな話題を集めている。セネガル、サウス・カロライナ州、パレスチナを訪れ、そこに生きる人々の声を聞き、苛烈な差別の現状を直視しながら、「書くとは？」を自らに問い続ける本作には、今の世界に必要なメッセージが強く刻まれている。

リアルサウンド ブックでは、アメリカ文学、ポピュラー音楽研究の第一人者である大和田俊之（慶應義塾大学法学部教授）にインタビュー。タナハシ・コーツのキャリアと、彼の言葉がアメリカに与えたインパクトについて聞いた。

白人のためのトランスレーターにはならない

--大和田さんがタナハシ・コーツの存在を認識したきっかけから教えていただけますか？

大和田：デビュー作は『The Beautiful Struggle』（邦題『美しき闘争』）ですが、最初に注目を集めたのは主要な論壇誌『アトランティック』に掲載された『The Case for Reparations』（『賠償請求訴訟』）だと思います。

奴隷制を踏まえ、黒人がアメリカ合衆国に対して賠償を請求することの正当性を記した文章で、論壇でも大きな話題を集めました。ここでタナハシ・コーツは、様々な領域で構造的な差別が存在していることを明らかにしています。たとえば“レッドライニング”もそう。住宅地区のなかで黒人が住んでいると、その土地や家の価値が下がるので、融資リスクが高いとして（地図を）赤い線で囲っていたのですが、これも典型的なシステミック・レイシズムですよね。その結果、いくら黒人ががんばって家を買おうとしても、すぐに嫌がらせがはじまり、追い出されてしまうというわけです。その翌年に発表された『世界と僕のあいだに』（原題『Between the World and Me』/2015年）のインパクトもすごかったですね。ノーベル賞作家のトニ・モリスンが「ジェームズ・ボールドウィン亡き後の空白を埋める存在がようやく現れた」と評したこともあり、さらに大きな反響がありました。

--父から息子への手紙という形式で、黒人としてアメリカで生きることをリアルに書き切った作品ですね。

大和田：この本のなかでコーツは「黒人の肉体が破壊される、壊される」ことについて繰り返し書いてます。14歳の息子に対し、「自分たちの身体は常に暴力の対象になりうる」と語っているわけですが、ちょうどこの時期はBlack Lives Matter運動が広がっていた時期で、その重要なテーマの一つが“Police Brutality”、つまり警察による黒人に対する暴力だったんですね。それまで僕自身もリアルに理解できてなかったところがあるんですが、黒人コミュニティにとってアメリカの警察は決して身を守ってくれる存在ではない。アフリカ系アメリカ人の家庭において、子どもが1人で外に出られるようになったとき最初に教えるのは「警察官に呼び止められたら、こういうふうに返事をしなさい」ということで。ちょっとでも対応の仕方を間違えると、投獄されたり、暴力の対象になり、最悪の場合は殺されてしまう。スマホの普及によって、そういう状況が拡散されたことも、『世界と僕のあいだに』がリアルに響いた要因だったと思います。

--なるほど。

大和田：もう一つお話しておきたいのは、コーツが一貫して「白人のためのトランスレーターにはならない」と宣言していることです。先行する黒人のオピニオンリーダーは黒人コミュニティの問題を白人にわかるように書き、話していたが、自分はできる限り白人の読者を想定しないと。授業でコーツの文章を読むときにも、私は学生に対して「マイノリティの運動は、マジョリティの共感を得る必要があると思いますか？」と質問することがあります。そう聞くと「最終的にはマジョリティの理解を得ないと、社会に浸透しないのでは」という答えが返ってくることが多いのですが、タナハシはそうではない。自分たちの問題をマジョリティにわかりやすく説明することで、マイノリティーの問題の重要な何かが決定的に失われてしまうという態度を取り続けているのです。実際『世界と僕とあいだに』を白人が読むとすごく居心地が悪いだろうし、罪の意識を持たざるを得ないはず。それくらい白人全体に対する憎悪を隠していないですし、一切の気づかいがないんです。

トランプ大統領が誕生した背景

--『世界と僕とあいだに』が発表された際のリアクションはどうだったのでしょうか？

大和田：もちろん絶賛の書評が並び、その年の全米図書賞のノンフィクション部門を受賞しましたが、個人的に印象に残っているのはその数年後に起きたコーネル・ウェスト（アメリカを代表するアフリカ系アメリカ人哲学者、神学者、政治思想家。）との論争ですね。パレスチナ問題などにも積極的に発言してる人ですが、2017年に「タナハシ・コーツはネオリベ的である」と痛烈に批判したんです。

--どういうことでしょうか？

大和田：ウェストは「コーツはアメリカの社会問題のすべてを人種問題やレイシズムに帰着させている。そこには経済格差への批判もないし、アメリカの帝国主義的な振る舞いに対する批判もない。それに、これまでの黒人の抵抗の歴史を過小評価しているし、悲観的すぎる」と評したわけです。この批評は、トランプが大統領になったことにも関係していると思います。

トランプが大統領に就任したのは2017年ですが、その背景には“再配分か承認か”（※）という問題がありました。民主党は伝統的に“再配分”、つまり富裕層や大企業から税金を取り、経済的に恵まれない人たちに分配する政策を中心に据えてきましたが、徐々に“アイデンティティ・ポリティクス”つまり黒人や女性などマイノリティーの地位向上に特化する党に変化したことで、労働者階級の白人男性たちから反発が起きてしまった。「民主党から見捨てられた」と感じた白人男性たちがトランプを支持したというわけです。つまりウェストの批判は「すべての問題を黒人差別の問題に収斂させるコーツの論調は究極のアイデンティ・ポリティクス。結果的に再配分の問題が見えなくなり、税金を取られることを何よりも嫌がる富裕層や大企業を利する行為となっている。その意味でコーツはネオリベである」ということだったんです。実はウェストの批判には明らかにコーツの文章を誤読している箇所があるのですが、この批判そのものはそれなりに意義があるものでした。

※「再分配」は経済的な不平等を是正する運動を指し、「承認」はマイノリティが社会的な平等を求める運動を指す。

--黒人のオピニオン・リーダーたちの間でも様々な考え方がある、と。

大和田：そうですね。その後、代表的なアフリカ系アメリカ人知識人で歴史家のロビン・Ｄ・Ｇ・ケリーが間に入り、「キング牧師とマルコムＸ、ブッカー・Ｔ・ワシントンとW・E・B・デュボイスがそうであったように、黒人コミュニティのなかにも意見の相違はずっと存在していた」「タナハシは階級闘争や再配分を考えていないわけではない。それよりもアメリカの社会に深く根を下ろしている黒人差別の現状を、忖度することなく書いているのだ」とコーツを擁護しました。いずれにしてもコーツの著作をきっかけにして、アメリカの論壇が活性化したのは間違いないですね。

タナハシ・コーツ「書くこと」への確信

--タナハシ・コーツは昨年10月、5年ぶりの新著『なぜ書くのか--パレスチナ、セネガル、南部を歩く』（原題『The Message』）を上梓しました。母校のハワード大学の講義からはじまり、セネガル、サウス・カロライナ州、パレスチナを訪れながら「書くこと」に向き合う姿を綴った作品です。まずセネガルは奴隷貿易の中心地という意味でも、コーツをはじめとするアフリカ系アメリカ人が「ルーツ」から切り離された土地です。

大和田：セネガルの章では、18世紀、19世紀を通して形作られた“ニグロ学（ニグロロジー）”と呼ばれる文献が言及されます。それは白人作家や研究者が、当時の人類学や疑似科学的な議論を用いて「黒人は劣った人種であるが故に奴隷身分がふさわしい」という言説を形成したもので、つまり人種差別は「言葉」によって構築されたものだとコーツは主張します。本書で、コーツが何よりも「書くこと」にこだわるのは、そのように数世紀にわたって積み重ねられた差別的な「言葉」に対して自らの「言葉」で抵抗する、その作家としての矜持に関わる行為であるからです。

--第三章では、サウス・カロライナ州チェイピンを訪ねます。この地区の教育委員会、一部の保護者や生徒がコーツの著書「世界と僕のあいだに」をシラバスから外す、つまり禁書にしようと働きかけています。

大和田：これは現在アメリカの保守的な地域で起きていることで、「白人であることを恥ずかしく思わせる」ような書物を学校の指定図書から外そうという運動の一端です。歴史修正主義と言っていいと思います。ジェンダーの問題とも関係していて、「人種や性別のために不快、罪悪感、苦痛などの心理的なストレス」を引き起こす書物を学校教育の現場から一掃しようと。コーツはこの地域の学校でライティングを教えている白人女性から「これからも『世界と僕のあいだに』を外すことはせず、生徒に教えていく」という話を聞いて現地を訪れるわけですが、そこでコーツは意外にも彼の著作を支持する多くの白人と出会います。彼女たちの熱意に触れながら、コーツはこれまで「白人を読者として意識することを極力避け」てきたことに言及し、「実際、翻訳は必要ないし、深く掘り下げてゆけば自ずと人間性が明らかになる」という確信を得ます。キャリアの初期から「白人のために＜翻訳＞はしない」と言い続けてきたコーツを知るもののひとりとして、この一節には私自身もとても感動しました。

--そして第四章では、パレスチナに足を運びます。

大和田：パレスチナを訪れたきっかけは、じつは彼の出世作で先に述べた「賠償訴求訴訟」という文章だったんです。“アメリカ合衆国は過去の奴隷制に対して黒人コミュニティに賠償すべき”という主張の根拠として、コーツは旧・西ドイツがナチスによるユダヤ人迫害の責任を認め、イスラエルに賠償したことを挙げていました。『賠償訴求訴訟』にはいろいろな意見が寄せられましたが、コーツ自身にもっとも響いたのが「黒人コミュニティーへの賠償を正当化するために西ドイツのイスラエルへの賠償の例を持ち出すのは、賠償という行為の倫理性を貶めている」という批判だったそうです。

それはイスラエルによるパレスチナ占領を踏まえた批判であり、コーツ自身もそのことはずっと気になっていたようで、『賠償訴求訴訟』から約10年が経ち、ついにパレスチナを訪れたというわけです。『The Message』のなかでもっとも多くのページが割かれているのがパレスチナの章なのですが、これが本書の核をなしていることは明らかです。彼がパレスチナを訪れたのは2023年5月。（イスラム組織ハマスがイスラエルの攻撃を開始した）2023年10月7日より前ですが、そこで彼が目撃したのはまさにアパルトヘイトだった。ジム・クロウ法が存在したかつてのアメリカと同じような人種隔離政策が、今まさに行われていて、そのことに衝撃を受けてしまう。アフリカ系アメリカ人に対する差別が続いていることを克明に書いてきたコーツが実際にパレスチナを訪れ、イスラエルとパレスチナの問題をパレスチナ側から書く。そのこと自体がとても衝撃的かつ画期的ですし、おそらくタナハシ・コーツにしか書けなかったと思います。

分断が進むアメリカで『なぜ書くのか』が起こした論争

--『なぜ書くのか』（『The Message』）のアメリカでの受け止め方はどうなんでしょうか？

大和田：刊行の際にかなりの数のプロモーションを行っていますが、なかでも「CBS Mornings」は話題になりましたね。朝の情報番組なんですが、司会のトニー・ドクピル（ジャーナリスト）が最初からかなり攻撃的で。「本書からあなたの名前や、あなたのこれまでの功績を取り除けば、この本の中身は過激派の主張だ」「イスラエルがアラブの国々に囲まれているなどの特殊な環境について触れられておらず、パレスチナ側の主張だけが展開されている」とかなり強く批判しました。もちろんコーツも反論して、緊張感のある論争につながって（※）。

※トニー・ドクピル氏が主導したインタビューが同局の編集方針に沿わないものであり、そのことが従業員の間で抵抗を引き起こしているとチームに通知した。

--やはりハレーションを引き起こす著作なんですね。

大和田：コーツも番組で言っていたように、そもそもパレスチナ側の「声」がアメリカのメインストリームのメディアでここまで報道されているのは異例ですね。これまではイスラエル側の視点に終始していたので、これは大きな変化です。イスラエルとパレスチナの問題はアメリカ社会、とりわけリベラルな民主党支持者の間でも意見が割れているし、そういう状況のなかで『The Message』が注目されているのだと思います。この本のなかに「受けた抑圧があなたたちを救いはしない」つまり「被害者であることがあなたたちに啓示をもたらすわけではない」という文章があるんですよ。

たとえば奴隷制やアパルトヘイト、ホロコーストもそうですが、想像を絶する過酷な経験をした民族や人種が、そこから道徳性・倫理性を身に付けられるかどうかわからない。逆にそういう苛烈な歴史があるからこそ、「世界はどこまでも殺伐としていて、暴力がはびこり、力のある人間が力のない人間を抑圧し続ける」という考えを持つこともあるのだと。ユダヤ人はホロコーストで600万人もの同胞を殺されましたが、イスラエルは今まさに、パレスチナ人に対する大量虐殺を行っている。コーツはそのことに対し、「もちろん私は反対だが、そうした教訓を引き出してしまうこともありうるだろう」という趣旨の発言を別の番組でしています。

--ガザで起きていることへの理解を深めるという意味でも、現代人必読の一冊だと思います。

大和田：先ほども言いましたが、『賠償訴求訴訟』『世界と僕のあいだに』とのつながりも重要です。2010年代にはBlack Lives Matter運動と『世界と～』が重なり、今回の『The Message』はパレスチナの問題と強く結びついている。タナハシ・コーツは常に「声なきもの」の「声」を世界に届ける作家だと言えるでしょうね。

■書誌情報『なぜ書くのか：パレスチナ、セネガル、南部を歩く』著者：タナハシ・コーツ翻訳：池田年穂価格：2,750円発売日：2025年7月8日出版社：慶應義塾大学出版会