「即刻やめて…」過去にも？歩道走行し信号待ちの先頭へ割り込む身勝手運転　車線減少直前で急加速・衝突寸前の近さで強引に追い抜く黒い車も

三重・四日市市で黒い車が駐車場から歩道を猛スピードで通過し、信号待ちの先頭へ割り込んだ。茨城・龍ケ崎市ではノーヘルのバイクを撮影。さらに奈良・御所市では車線が減少する直前で急加速する、強引な追い越しが目撃された。

歩道を爆走…約2週間前にも

8月5日、三重・四日市市でカメラが捉えた身勝手な運転。

黒い車が駐車場から出てきたと思いきや、砂埃を立てながら歩道を駆け抜ける。

撮影者は「信号待ちをしている一番前に割り込んで…。（黒い車は）かなりスピード出すので先頭でバーッと走りたいのだと…」と推測している。

黒い車が歩道を走る様子をカメラが捉えたのはこれが初めてではなく、約2週間前にもあったという。さらに同じ車か定かではないが、同様の行為をこれまでに数十回、目にしてしているという。

撮影者は「（黒い車の運転手は）40代から50代の男性。マナー違反じゃなくて交通ルール違反なので即刻やめてほしい。危ないので」と訴えている。

やめて欲しい危険な運転は他県でも起きていた。

7月22日、茨城・龍ケ崎市でバイクが颯爽と走っている。シャツをたなびかせているが、よく見るとヘルメットが見えない。ノーヘルだ。

撮影者は「危険だし関わりたくないと思いました」と語った。

左から猛スピードで…緩めず走り去る

一方、7月26日午後11時頃、奈良・御所市では夜11時に危険な追い越しをカメラが捉えた。

黒い車は衝突寸前の近さで、猛スピードで突っ込んできた。

撮影者によると、当時黒い車は左後方を走っていたが、2車線から1車線に減少する直前で急加速したという。

撮影者は「来ないだろうと思っていたら、そのまま突っ込んできました。意地でも抜かしてやろうみたいな強引な入り方でした」と当時の状況を語った。

黒い車はスピードを緩めることなく走り去って行った。

