武田真治の22歳下美人妻、娘との2ショット公開「家族と過ごす夏休み」報告に「親子で素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】モデルの静まなみが17日、自身のInstagramを更新。娘との仲良し2ショットでの夏休みの様子を公開した。
【写真】武田真治の22歳下美人妻、娘との夏休み2ショット
静は「家族と過ごす夏休み」とコメントし、自宅で娘と一緒に撮影した親子2ショットを披露した。娘の顔にはひまわりのスタンプが付けられており、黒いワンピースを着用した静が娘と寄り添う微笑ましい姿が印象的で、夏休み中の家族との温かい時間を表現している。
この投稿に、ファンからは「素敵な夏の想い出ですね」「綺麗すぎです」「親子で素敵」「夏休み楽しそう」といったコメントが寄せられている。
2人は2020年7月に結婚。22歳差の夫婦として話題を呼んでおり、2023年に第1子となる長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】武田真治の22歳下美人妻、娘との夏休み2ショット
◆武田真治の妻・静まなみ、娘との2ショット公開
静は「家族と過ごす夏休み」とコメントし、自宅で娘と一緒に撮影した親子2ショットを披露した。娘の顔にはひまわりのスタンプが付けられており、黒いワンピースを着用した静が娘と寄り添う微笑ましい姿が印象的で、夏休み中の家族との温かい時間を表現している。
この投稿に、ファンからは「素敵な夏の想い出ですね」「綺麗すぎです」「親子で素敵」「夏休み楽しそう」といったコメントが寄せられている。
2人は2020年7月に結婚。22歳差の夫婦として話題を呼んでおり、2023年に第1子となる長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】