毎週月曜の夜からPodcastにて配信中『天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと』。

THE W6代目女王・天才ピアニストが、むぎゅっとでぷくっとな時間？をお届けするこの番組。

今回は神戸レタスと天才ピアニストのコラボTシャツについて、二人がアツくご紹介！

コラボTシャツは2種類の展開。リスナーの皆さんからアイディアを募り、できあがった今回のTシャツ。まずひとつめがロックTシャツ。天才ピアニスト二人の撮りおろし写真がどんと真ん中に乗っており、周りには彼女たちの名言がアルファベットでちりばめられたかっこいい仕上がりに。厚みのあるヘビーウェイトＴシャツになっており、生地がかなりしっかりしているとのこと。

ますみ：どのくらいしっかりしているかと言いますと、ダブルヒガシ（吉本興業）の東さんくらい。

竹内：それめっちゃしっかりしてるやん！東さんいうたら、後輩の指導もできて先輩にも気に入られてて、つっこみうまくて、MCできて…完璧やん！

とつっこんだ。

色は黒と白の2色、サイズはMとL。

もうひとつのTシャツはイラストTシャツ。

女ランボーことますみと、竹内軍曹のイラストがレタスから飛び出してくるデザイン。

ますみ：こっちはまたベーシックな形のシャツでプリティーでして。これもしっかりしてるんですよ。

竹内；どれくらいしっかりしてるん？

ますみ：どのくらいかというとパーティーパーティー（吉本興業）のひらかわさんくらい…

竹内：さっきの東さんよりは微妙なたとえやな！あの人すぐ恋バナするし、お刺身と一緒にカルアミルク飲むし…

とつっこみに困る例えを言ったのだった。

とはいえ、Tシャツはどちらも生地がしっかりしており、デザインも普段使いできるかわいいものに仕上がっているのでぜひ予約していただきたいと太鼓判を押した。

コラボTシャツは受注生産で販売、ロックTシャツのみ数量限定となっている。

https://www.lettuce.co.jp/products/detail/21298?srsltid=AfmBOorVOtsnvk3F_GCZuZL02291ZePprCRzi7NZguc-DNhH6EEuXcS8

いつもの2人のゆる～いトークはポッドキャストで配信中。