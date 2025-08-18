超特急・M!LKらEBiDAN、ホテルクルー姿で集結 演出担当ユーキが“節目の年”向け奮起「もっと上に」【「EBiDAN THE LIVE 2025」セットリスト】
【モデルプレス＝2025/08/18】若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）が8月15日〜17日、年に1度の集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」（＠東京・国立代々木競技場 第一体育館）を開催。ここでは3日間のイベントの様子をまとめる。
【写真】EBiDAN、全9グループ集結で圧巻ライブ
14年目を迎えたこの夏、EBiDANが掲げたテーマは“ホテル”。天空に浮かぶ「HOTEL NINE STAR」を舞台に、超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel、全9グループがホテルクルーに扮して観客を迎え入れた。Day1は「Emerald GATE」、Day2は「Brilliant GATE」Day3は「Diamond GATE」と、夢ときらめきがあふれる非日常の扉が開かれた。
オープニング映像に映し出された凛々しいクルー姿の彼らが、そのままの姿で舞台に現れる瞬間。流れ出したのは、8月10日に配信された全体曲「HOTEL NINE STAR」。観客へ注がれる笑顔と歌声に、会場の空気が一瞬で鮮やかに色を変える。まるで本当に豪華ホテルにチェックインしたような、特別な夜の始まりだった。「みなさんを僕達EBiDAN全員が、ホテルクルーとして『HOTEL NINE STAR』の扉の向こうへとご案内いたします」。Day1・Day2の挨拶を務めたのはリョウガ（超特急）。Day3は体調不良で欠席となったリョウガの代わりに、同グループのカイが務め上げた。
“ロックラウンジフロア”では、観客の胸を震わせる生演奏が鳴り響く。Ba.田中雅功（Sakurashimeji）、Gt.高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」（Sakurashimeji）、Dr.EIKU（ONE N’ ONLY）、Key.伊藤壮吾（SUPER★DRAGON）、Pf.KEVIN（BUDDiiS）が奏でるバンドサウンドにのせて、Day1はTETTA（ONE N’ ONLY）が10-FEET「第ゼロ感」を、Day2は武藤潤（原因は自分にある。）が菅⽥将暉「さよならエレジー 」を、Day3は佐野勇斗（M!LK）がMONGOL800「⼩さな恋のうた 」をカバー。初音から会場はざわめき、最後の一音まで胸を締めつけるほどの熱量が走り抜けた。
“レストランフロア”では、ウエイター姿のFUMINORI（BUDDiiS）がナビゲート。そこに現れたのはEBiDANが誇る“リアル兄弟”たち。Day1はHAYATO（高尾颯斗／ONE N’ ONLY）＆FUMIYA（高尾楓弥／BUDDiiS）の高尾兄弟、Day2はMORRIE（森英寿／BUDDiiS）＆SHOOT（森愁斗／BUDDiiS）の森兄弟、そしてDay3はタクヤ（草川拓弥／超特急）＆NAOYA（草川直弥／ONE N’ ONLY）の草川兄弟。それぞれの兄弟ならではの空気感に、観客も微笑まずにはいられない。FUMINORIのツッコミも重なり、フロアは温かな笑いに包まれた。
同フロアでは、メニューを注文する流れから、“食”をテーマにしたユニークなパフォーマンスが。「シェフが気まぐれに考えたスパイシーカレー with 福神漬け」として、Lienel「Curry on love」をマサヒロ（超特急）、吉田仁人（M!LK）、飯島颯（SUPER★DRAGON）、TETTA、杢代和人（原因は自分にある。）SEIYA（BUDDiiS）に加え、福神漬け役として、Day1はユーキ（超特急）＆武藤潤、Day2はユーキ＆HAYATO、Day3はオールスター3人が揃い、全身赤色の福神漬け姿で会場を笑いに包んだ。
また、デザートには「厳選食材をふんだんに使用した甘い甘〜いスイーツの盛り合わせスペシャル」として、ICEx「CANDY」をタカシ（超特急）、ハル（超特急）塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」（M!LK）、古川毅（SUPER★DRAGON）、志村玲於（SUPER★DRAGON）、長野凌大（原因は自分にある。）、YUMA（BUDDiiS）、高桑真之（Lienel）がキャンディーを持ちながらキュートにパフォーマンス。さらに、原因は自分にある。「チョコループ」をリョウガ、山中柔太朗（M!LK）、曽野舜太（M!LK）、ジャン海渡（SUPER★DRAGON）、柴崎楽（SUPER★DRAGON）、SHOW（BUDDiiS）、竹野世梛（ICEx）が披露し、まるで夢のスイーツビュッフェのような甘さと幸福感で観客を酔わせていった。
今年もファン待望のシャッフルユニットが登場。今年は「豪速球」「YULK」「ULTRA★PHOENIX」「Zakuronameko」「DANZE N’ ONLY」「原因は自分にパグ。」「TEDDiiS」「TOYSx」「Kiranel」がラインナップ。普段は見られない組み合わせが次々とステージに現れるたびに、歓声は波のように押し寄せる。
さらに、先日SDR（スターダストレコーズ）に“研究生”として所属することが発表されたサンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」のユニット「しっぽず」（えびてんのしっぽ、びふらいのしっぽ、あじふらいのしっぽ）も登場。所属発表時の記者会見で吉田仁人から教わった丁寧な挨拶をきちんと実践。キュートなビジュアルと動きにメンバーも観客も虜に。挨拶の後、EBiDANと「恋のDing Dong」を披露し、記念すべき初ステージを成功に収めた。
佐野勇斗も出演していたドラマ発のユニット「MORE FIVE」「3★STAR」が現実世界に降臨。リョウガ、曽野舜太、田中洸希（SUPER★DRAGON）、TETTA、武藤潤、TAKUYA（BUDDiiS）の“最強アツアツメンバー”6人によるユニット「情熱アチチ◆恋泥棒」（◆は正しくはハートマーク）も会場を熱気に包み込んだ。
続く“ディナーショーフロア”では、タカシ（超特急）、EIKU、KEVINの歌うま3人がステージに登場。バラードの新曲「How Fool We Are」で綺麗なハーモニーを奏でた。
“クラブフロア”では、4月に放送された『その道のプロが選ぶ本当のNo.1「プロフェッショナルランキング」』（TBS系）で披露したユーキ、ハル、HAYATO、FUMIYA、筒井俊旭（ICEx）によるVaundy「しわあわせ」のカバーダンスを再演。圧巻の表現力で魅せたかと思えば、カイ、アロハ（超特急）、HAYATO、大倉空人（原因は自分にある。）、SEIYA、FUMIYA、阿久根温世（ICEx）、竹野世梛、高岡ミロ（Lienel）によるオリジナルラップや、グループが入り交じるサイファーで魂をぶつけ合う瞬間も。観客もメンバーも熱狂の渦に巻き込まれていった。
ほかにもSakurashimejiのお笑いセンスが際立つ寸劇コーナーや、ICEx、Lienelメンバーによる甘い一言対決も。盛り上がりメドレーでは、それぞれが他のグループをダンサーとして引き連れ、ラストは全員で超特急「超えてアバンチュール」を披露し、大いに盛り上げた。本編最後を飾ったのは「New day! New wave!」。「また皆様のような素敵なお客様に会えるよう、私どもホテルマン一同、心よりお待ちしております」という挨拶が響き、会場は大きな拍手に包まれた。
アンコールではトロッコや客席降りでファンの目の前まで駆け寄り、「好きだから走れ！！！！！！！」「恋心」で全力の愛を届ける。Day3の挨拶で、同ライブの演出を手掛けるユーキは「次で15周年ということで節目の年になるわけで、EBiDANでもっともっと上にも行きたい」と奮起。「こうして14年目を迎えられて、今9グループもいる中で、代々木に立てていることっていうのは当たり前のことじゃないですし、今日熱い中来てくださった皆さんに本当に感謝してます。ありがとうございます！」と感謝を伝えた。
さらに最終日は、15周年の記念となる新グループを誕生させるため「EBiDAN THE AUDITION 2026」を開催すること、そして「EBiDAN THE LIVE 2026」の告知も。EBiDANの物語は、さらに大きく、また新たな扉を開けていく。（modelpress編集部）
M1.HOTEL NINE STAR／ALL
MC
M2.因果応報アンチノミー／原因は自分にある。
M3.LOVE ME／ BUDDiiS
M4.罪と罰／Lienel
M5.インストール／ICEx
M6.エビバディグッジョブ！／M!LK
＜ロックラウンジフロア＞
M7.第ゼロ感／（10-FEET※カバー）Vo.TETTA・Ba.田中雅功・Gt.高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」・Dr.EIKU・Key.伊藤壮吾・Pf.KEVIN
＜レストランフロア＞
ウェイター：FUMINORI、客：HAYATO・FUMIYA
M8.Curry on love／ユーキ・マサヒロ・吉田仁人・飯島颯・TETTA・武藤潤・杢代和人・SEIYA
M9.CANDY／タカシ・ハル・塩崎太智・古川毅・志村玲於・長野凌大・YUMA・高桑真之
M10.チョコループ／リョウガ・山中柔太朗・曽野舜太・ジャン海渡・柴崎楽・SHOW・竹野世梛
＜シャッフルユニット＞
M11.Brightness／TEDDiiS：芳賀柊斗（FUMINORI役）・八神遼介（KEVIN役）・MORRIE（本人）・アロハ（SEIYA役）・松村和哉（YUMA役）・中村旺太郎（SHOW役）・TAKUYA（本人）・飯島颯（HARUKI役）・長野凌大（FUMIYA役）・武田創世（SHOOT役）
M12.原因は自分にある。／原因は自分にパグ。：山本龍人（大倉空人役）・近藤駿太（小泉光咲役）・リョウガ（桜木雅哉役）・田中洸希（長野凌大役）・池田彪馬（武藤潤役）・YUMA（杢代和人役）・吉澤要人（本人）
M13.La Vida Loca／ULTRA★PHOENIX：竹野世梛（志村玲於役）・シューヤ（古川毅役）・森田璃空（ジャン海渡役）・高桑真之（飯島颯役）・NAOYA（伊藤壮吾役）・SHOW（田中洸希役）・武藤潤（池田彪馬役）・SEIYA（松村和哉役）・柴崎楽（本人）
MC
恋のDing Dong／ALL・すみっコぐらし「しっぽず」
M14.Break Free／MORE FIVE：FUMIYA・阿久根温世・千田波空斗・近藤駿太・森田璃空
M15.限界 Lonely☆／3★STAR：REI・吉澤要人・志賀李玖
M16.Resplandor／情熱アチチ◆恋泥棒（◆は正しくはハートマーク）：リョウガ・曽野舜太・田中洸希・TETTA・武藤潤・TAKUYA
＜ディナーショーフロア＞
M17. How Fool We Are／タカシ、EIKU、KEVIN
＜クラブフロア＞
M18.
しわあわせ／（Vaundy※カバー）：ユーキ・ハル・HAYATO・FUMIYA・筒井俊旭
MEtheFIRE／マサヒロ・EIKU
Limitless／塩崎太智・FUMINORI・ICEx・Lienel
To the Top for Top／カイ・アロハ・HAYATO・大倉空人・SEIYA・FUMIYA・阿久根温世・竹野世梛・高岡ミロ
サイファー／超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel
M19.ランドリー／Sakurashimeji
M20.Dark Heroes／SUPER★DRAGON
M21.BLAST／ONE N’ ONLY
M22.キャラメルハート／超特急
＜盛り上がりメドレー＞
M23.CARNIVAL／ICEx（ダンス：Lienel）
M24.親指☆Evolution！／Lienel（ダンス：ICEx）
M25.BUD／BUDDiiS（ダンス：ICEx・Lienel）
M26.Paradox Re:Write／原因は自分にある。（ダンス：BUDDiiS）
M27.恋がはじまる／M!LK（ダンス：原因は自分にある。・BUDDiiS）
M28.大好きだったあの子を嫌いになって／Sakurashimeji（ダンス：M!LK・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel）
M29.Untouchable MAX／SUPER★DRAGON（ダンス：ONE N’ ONLY）
M30.EVOL／ONE N’ ONLY（ダンス：SUPER★DRAGON）
M31.超えてアバンチュール／超特急（ダンス：ALL）
MC
M32.New day! New wave!（2025ver）／ALL
＜アンコール＞
EN1.好きだから走れ！！！！！！！／ALL
EN2.恋心／ALL
EN.MC
M1.HOTEL NINE STAR／ALL
MC
M2.遊戯的反逆ノススメ／原因は自分にある。
M3.BLUE SODA／ BUDDiiS
M4.セカイイチ／Lienel
M5.Hollywood／ICEx
M6.アオノオト／M!LK
＜ロックラウンジフロア＞
M7.さよならエレジー／（菅⽥将暉※カバー）Vo.武藤潤・Ba.田中雅功・Gt.高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」・Dr.EIKU・Key.伊藤壮吾・Pf.KEVIN
＜レストランフロア＞
ウェイター：FUMINORI、客：MORRIE、SHOOT
M8.Curry on love／ユーキ・マサヒロ・吉田仁人・飯島颯・TETTA・武藤潤・杢代和人・SEIYA
M9.CANDY／タカシ・ハル・塩崎太智・古川毅・志村玲於・長野凌大・YUMA・高桑真之
M10.チョコループ／リョウガ・山中柔太朗・曽野舜太・ジャン海渡・柴崎楽・SHOW・竹野世梛
＜シャッフルユニット＞
M11.Mr.Sister／Kiranel：TETTA（芳賀柊⽃役）、杢代和⼈（近藤駿太役）、ジャン海渡（⾼岡ミロ役）、⼤倉空⼈（森⽥璃空役）、SHOOT（武⽥創世役）、ユーキ（⾼桑真之役）
M12.テレパシー／YULK：佐野勇⽃（本⼈）、伊藤壮吾（塩崎太智役）、 HARUKI（曽野舜太役）、FUMINORI（⼭中柔太朗役）、タカシ（吉⽥仁⼈役）
M13.DOMINO／DANZE N’ ONLY：筒井俊旭（TETTA役）、カイ（REI役）、志賀李玖（EIKU）、FUMIYA（HAYATO役）、⼭中柔太朗（NAOYA役）
MC
恋のDing Dong／ALL・すみっコぐらし「しっぽず」
M14.Break Free／MORE FIVE：FUMIYA・阿久根温世・千田波空斗・近藤駿太・森田璃空
M15.限界 Lonely☆／3★STAR：REI・吉澤要人・志賀李玖
M16.Resplandor／情熱アチチ◆恋泥棒（◆は正しくはハートマーク）：リョウガ・曽野舜太・田中洸希・TETTA・武藤潤・TAKUYA
＜ディナーショーフロア＞
M17. How Fool We Are／タカシ、EIKU、KEVIN
＜クラブフロア＞
M18.
しわあわせ／（Vaundy※カバー）：ユーキ・ハル・HAYATO・FUMIYA・筒井俊旭
MEtheFIRE／マサヒロ・EIKU
Limitless／塩崎太智・FUMINORI・ICEx・Lienel
To the Top for Top／カイ・アロハ・HAYATO・大倉空人・SEIYA・FUMIYA・阿久根温世・竹野世梛・高岡ミロ
サイファー／超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel
M19.いつかサヨナラ／Sakurashimeji
M20.Legend／SUPER★DRAGON
M21.Fiesta／ONE N’ ONLY
M22.Steal a Kiss／超特急
＜盛り上がりメドレー＞
M23.CARNIVAL／ICEx（ダンス：Lienel）
M24.親指☆Evolution！／Lienel（ダンス：ICEx）
M25.BUD／BUDDiiS（ダンス：ICEx・Lienel）
M26.Paradox Re:Write／原因は自分にある。（ダンス：BUDDiiS）
M27.恋がはじまる／M!LK（ダンス：原因は自分にある。・BUDDiiS）
M28.大好きだったあの子を嫌いになって／Sakurashimeji（ダンス：M!LK・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel）
M29.Untouchable MAX／SUPER★DRAGON（ダンス：ONE N’ ONLY）
M30.EVOL／ONE N’ ONLY（ダンス：SUPER★DRAGON）
M31.超えてアバンチュール／超特急（ダンス：ALL）
MC
M32.New day! New wave!（2025ver）／ALL
＜アンコール＞
EN1.好きだから走れ！！！！！！！／ALL
EN2.恋心／ALL
EN.MC
M1.HOTEL NINE STAR／ALL
MC
M2.⽅程式は恋模様／原因は自分にある。
M3.Utopia／ BUDDiiS
M4.超絶SUMMERでバカになれ／Lienel
M5.イイじゃん／M!LK
M6.シブヤ 午後6時／ICEx
＜ロックラウンジフロア＞
M7.⼩さな恋のうた／（MONGOL800※カバー）Vo.佐野勇⽃・Ba.田中雅功・Gt.高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」・Dr.EIKU・Key.伊藤壮吾・Pf.KEVIN
＜レストランフロア＞
ウェイター：FUMINORI、客：タクヤ、NAOYA
M8.Curry on love／ユーキ・マサヒロ・吉田仁人・飯島颯・TETTA・武藤潤・杢代和人・SEIYA
M9.CANDY／タカシ・ハル・塩崎太智・古川毅・志村玲於・長野凌大・YUMA・高桑真之
M10.チョコループ／山中柔太朗・曽野舜太・ジャン海渡・柴崎楽・SHOW・竹野世梛
＜シャッフルユニット＞
M11.Maniacs／TOYSx：志賀李玖（本⼈）、KEVIN（中村旺太郎役）、阿久根温世（本⼈）、古川毅（千⽥波空⽃役）、HAYATO（筒井俊旭役）、塩崎太智（⼭本⿓⼈役）、⼩泉光咲（⽵野世梛役）、⾼岡ミロ（⼋神遼介役）
M12.simple／Zakuronameko：吉⽥仁⼈（⽥中雅功役）、REI（高田彪我役）
M13.Steal a Kiss／豪速球：EIKU（カイ役）、志村玲於（リョウガ役）、タクヤ（本⼈）、曽野舜太（ユーキ役）、桜⽊雅哉（タカシ役）、千⽥波空⽃（シューヤ役）、マサヒロ（本人）、TAKUYA（アロハ役）、ハル（本⼈）
MC
恋のDing Dong／ALL・すみっコぐらし「しっぽず」
M14.Break Free／MORE FIVE：FUMIYA・阿久根温世・千田波空斗・近藤駿太・森田璃空
M15.限界 Lonely☆／3★STAR：REI・吉澤要人・志賀李玖
M16.Resplandor／情熱アチチ◆恋泥棒（◆は正しくはハートマーク）：曽野舜太・田中洸希・TETTA・武藤潤・TAKUYA
＜ディナーショーフロア＞
M17. How Fool We Are／タカシ、EIKU、KEVIN
＜クラブフロア＞
M18.
しわあわせ／（Vaundy※カバー）：ユーキ・ハル・HAYATO・FUMIYA・筒井俊旭
MEtheFIRE／マサヒロ・EIKU
Limitless／塩崎太智・FUMINORI・ICEx・Lienel
To the Top for Top／カイ・アロハ・HAYATO・大倉空人・SEIYA・FUMIYA・阿久根温世・竹野世梛・高岡ミロ
サイファー／超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel
M19.春が鳴った／Sakurashimeji
M20.NPC／SUPER★DRAGON
M21.BOOM BASH／ONE N’ ONLY
M22.メタルなかよし／超特急
＜盛り上がりメドレー＞
M23.CARNIVAL／ICEx（ダンス：Lienel）
M24.親指☆Evolution！／Lienel（ダンス：ICEx）
M25.BUD／BUDDiiS（ダンス：ICEx・Lienel）
M26.Paradox Re:Write／原因は自分にある。（ダンス：BUDDiiS）
M27.恋がはじまる／M!LK（ダンス：原因は自分にある。・BUDDiiS）
M28.大好きだったあの子を嫌いになって／Sakurashimeji（ダンス：M!LK・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel）
M29.Untouchable MAX／SUPER★DRAGON（ダンス：ONE N’ ONLY）
M30.EVOL／ONE N’ ONLY（ダンス：SUPER★DRAGON）
M31.超えてアバンチュール／超特急（ダンス：ALL）
MC
M32.New day! New wave!（2025ver）／ALL
＜アンコール＞
EN1.好きだから走れ！！！！！！！／ALL
EN2.恋心／ALL
EN.MC
【Not Sponsored 記事】
【写真】EBiDAN、全9グループ集結で圧巻ライブ
◆EBiDANメンバーがホテルクルーに「HOTEL NINE STAR」開幕
14年目を迎えたこの夏、EBiDANが掲げたテーマは“ホテル”。天空に浮かぶ「HOTEL NINE STAR」を舞台に、超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel、全9グループがホテルクルーに扮して観客を迎え入れた。Day1は「Emerald GATE」、Day2は「Brilliant GATE」Day3は「Diamond GATE」と、夢ときらめきがあふれる非日常の扉が開かれた。
“ロックラウンジフロア”では、観客の胸を震わせる生演奏が鳴り響く。Ba.田中雅功（Sakurashimeji）、Gt.高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」（Sakurashimeji）、Dr.EIKU（ONE N’ ONLY）、Key.伊藤壮吾（SUPER★DRAGON）、Pf.KEVIN（BUDDiiS）が奏でるバンドサウンドにのせて、Day1はTETTA（ONE N’ ONLY）が10-FEET「第ゼロ感」を、Day2は武藤潤（原因は自分にある。）が菅⽥将暉「さよならエレジー 」を、Day3は佐野勇斗（M!LK）がMONGOL800「⼩さな恋のうた 」をカバー。初音から会場はざわめき、最後の一音まで胸を締めつけるほどの熱量が走り抜けた。
“レストランフロア”では、ウエイター姿のFUMINORI（BUDDiiS）がナビゲート。そこに現れたのはEBiDANが誇る“リアル兄弟”たち。Day1はHAYATO（高尾颯斗／ONE N’ ONLY）＆FUMIYA（高尾楓弥／BUDDiiS）の高尾兄弟、Day2はMORRIE（森英寿／BUDDiiS）＆SHOOT（森愁斗／BUDDiiS）の森兄弟、そしてDay3はタクヤ（草川拓弥／超特急）＆NAOYA（草川直弥／ONE N’ ONLY）の草川兄弟。それぞれの兄弟ならではの空気感に、観客も微笑まずにはいられない。FUMINORIのツッコミも重なり、フロアは温かな笑いに包まれた。
同フロアでは、メニューを注文する流れから、“食”をテーマにしたユニークなパフォーマンスが。「シェフが気まぐれに考えたスパイシーカレー with 福神漬け」として、Lienel「Curry on love」をマサヒロ（超特急）、吉田仁人（M!LK）、飯島颯（SUPER★DRAGON）、TETTA、杢代和人（原因は自分にある。）SEIYA（BUDDiiS）に加え、福神漬け役として、Day1はユーキ（超特急）＆武藤潤、Day2はユーキ＆HAYATO、Day3はオールスター3人が揃い、全身赤色の福神漬け姿で会場を笑いに包んだ。
また、デザートには「厳選食材をふんだんに使用した甘い甘〜いスイーツの盛り合わせスペシャル」として、ICEx「CANDY」をタカシ（超特急）、ハル（超特急）塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」（M!LK）、古川毅（SUPER★DRAGON）、志村玲於（SUPER★DRAGON）、長野凌大（原因は自分にある。）、YUMA（BUDDiiS）、高桑真之（Lienel）がキャンディーを持ちながらキュートにパフォーマンス。さらに、原因は自分にある。「チョコループ」をリョウガ、山中柔太朗（M!LK）、曽野舜太（M!LK）、ジャン海渡（SUPER★DRAGON）、柴崎楽（SUPER★DRAGON）、SHOW（BUDDiiS）、竹野世梛（ICEx）が披露し、まるで夢のスイーツビュッフェのような甘さと幸福感で観客を酔わせていった。
◆シャッフルユニットで魅力放つ
今年もファン待望のシャッフルユニットが登場。今年は「豪速球」「YULK」「ULTRA★PHOENIX」「Zakuronameko」「DANZE N’ ONLY」「原因は自分にパグ。」「TEDDiiS」「TOYSx」「Kiranel」がラインナップ。普段は見られない組み合わせが次々とステージに現れるたびに、歓声は波のように押し寄せる。
さらに、先日SDR（スターダストレコーズ）に“研究生”として所属することが発表されたサンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」のユニット「しっぽず」（えびてんのしっぽ、びふらいのしっぽ、あじふらいのしっぽ）も登場。所属発表時の記者会見で吉田仁人から教わった丁寧な挨拶をきちんと実践。キュートなビジュアルと動きにメンバーも観客も虜に。挨拶の後、EBiDANと「恋のDing Dong」を披露し、記念すべき初ステージを成功に収めた。
佐野勇斗も出演していたドラマ発のユニット「MORE FIVE」「3★STAR」が現実世界に降臨。リョウガ、曽野舜太、田中洸希（SUPER★DRAGON）、TETTA、武藤潤、TAKUYA（BUDDiiS）の“最強アツアツメンバー”6人によるユニット「情熱アチチ◆恋泥棒」（◆は正しくはハートマーク）も会場を熱気に包み込んだ。
続く“ディナーショーフロア”では、タカシ（超特急）、EIKU、KEVINの歌うま3人がステージに登場。バラードの新曲「How Fool We Are」で綺麗なハーモニーを奏でた。
“クラブフロア”では、4月に放送された『その道のプロが選ぶ本当のNo.1「プロフェッショナルランキング」』（TBS系）で披露したユーキ、ハル、HAYATO、FUMIYA、筒井俊旭（ICEx）によるVaundy「しわあわせ」のカバーダンスを再演。圧巻の表現力で魅せたかと思えば、カイ、アロハ（超特急）、HAYATO、大倉空人（原因は自分にある。）、SEIYA、FUMIYA、阿久根温世（ICEx）、竹野世梛、高岡ミロ（Lienel）によるオリジナルラップや、グループが入り交じるサイファーで魂をぶつけ合う瞬間も。観客もメンバーも熱狂の渦に巻き込まれていった。
◆新グループオーディション＆「EBiDAN THE LIVE 2026」開催予告も
ほかにもSakurashimejiのお笑いセンスが際立つ寸劇コーナーや、ICEx、Lienelメンバーによる甘い一言対決も。盛り上がりメドレーでは、それぞれが他のグループをダンサーとして引き連れ、ラストは全員で超特急「超えてアバンチュール」を披露し、大いに盛り上げた。本編最後を飾ったのは「New day! New wave!」。「また皆様のような素敵なお客様に会えるよう、私どもホテルマン一同、心よりお待ちしております」という挨拶が響き、会場は大きな拍手に包まれた。
アンコールではトロッコや客席降りでファンの目の前まで駆け寄り、「好きだから走れ！！！！！！！」「恋心」で全力の愛を届ける。Day3の挨拶で、同ライブの演出を手掛けるユーキは「次で15周年ということで節目の年になるわけで、EBiDANでもっともっと上にも行きたい」と奮起。「こうして14年目を迎えられて、今9グループもいる中で、代々木に立てていることっていうのは当たり前のことじゃないですし、今日熱い中来てくださった皆さんに本当に感謝してます。ありがとうございます！」と感謝を伝えた。
さらに最終日は、15周年の記念となる新グループを誕生させるため「EBiDAN THE AUDITION 2026」を開催すること、そして「EBiDAN THE LIVE 2026」の告知も。EBiDANの物語は、さらに大きく、また新たな扉を開けていく。（modelpress編集部）
◆【Day1】「Emerald GATE」セットリスト
M1.HOTEL NINE STAR／ALL
MC
M2.因果応報アンチノミー／原因は自分にある。
M3.LOVE ME／ BUDDiiS
M4.罪と罰／Lienel
M5.インストール／ICEx
M6.エビバディグッジョブ！／M!LK
＜ロックラウンジフロア＞
M7.第ゼロ感／（10-FEET※カバー）Vo.TETTA・Ba.田中雅功・Gt.高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」・Dr.EIKU・Key.伊藤壮吾・Pf.KEVIN
＜レストランフロア＞
ウェイター：FUMINORI、客：HAYATO・FUMIYA
M8.Curry on love／ユーキ・マサヒロ・吉田仁人・飯島颯・TETTA・武藤潤・杢代和人・SEIYA
M9.CANDY／タカシ・ハル・塩崎太智・古川毅・志村玲於・長野凌大・YUMA・高桑真之
M10.チョコループ／リョウガ・山中柔太朗・曽野舜太・ジャン海渡・柴崎楽・SHOW・竹野世梛
＜シャッフルユニット＞
M11.Brightness／TEDDiiS：芳賀柊斗（FUMINORI役）・八神遼介（KEVIN役）・MORRIE（本人）・アロハ（SEIYA役）・松村和哉（YUMA役）・中村旺太郎（SHOW役）・TAKUYA（本人）・飯島颯（HARUKI役）・長野凌大（FUMIYA役）・武田創世（SHOOT役）
M12.原因は自分にある。／原因は自分にパグ。：山本龍人（大倉空人役）・近藤駿太（小泉光咲役）・リョウガ（桜木雅哉役）・田中洸希（長野凌大役）・池田彪馬（武藤潤役）・YUMA（杢代和人役）・吉澤要人（本人）
M13.La Vida Loca／ULTRA★PHOENIX：竹野世梛（志村玲於役）・シューヤ（古川毅役）・森田璃空（ジャン海渡役）・高桑真之（飯島颯役）・NAOYA（伊藤壮吾役）・SHOW（田中洸希役）・武藤潤（池田彪馬役）・SEIYA（松村和哉役）・柴崎楽（本人）
MC
恋のDing Dong／ALL・すみっコぐらし「しっぽず」
M14.Break Free／MORE FIVE：FUMIYA・阿久根温世・千田波空斗・近藤駿太・森田璃空
M15.限界 Lonely☆／3★STAR：REI・吉澤要人・志賀李玖
M16.Resplandor／情熱アチチ◆恋泥棒（◆は正しくはハートマーク）：リョウガ・曽野舜太・田中洸希・TETTA・武藤潤・TAKUYA
＜ディナーショーフロア＞
M17. How Fool We Are／タカシ、EIKU、KEVIN
＜クラブフロア＞
M18.
しわあわせ／（Vaundy※カバー）：ユーキ・ハル・HAYATO・FUMIYA・筒井俊旭
MEtheFIRE／マサヒロ・EIKU
Limitless／塩崎太智・FUMINORI・ICEx・Lienel
To the Top for Top／カイ・アロハ・HAYATO・大倉空人・SEIYA・FUMIYA・阿久根温世・竹野世梛・高岡ミロ
サイファー／超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel
M19.ランドリー／Sakurashimeji
M20.Dark Heroes／SUPER★DRAGON
M21.BLAST／ONE N’ ONLY
M22.キャラメルハート／超特急
＜盛り上がりメドレー＞
M23.CARNIVAL／ICEx（ダンス：Lienel）
M24.親指☆Evolution！／Lienel（ダンス：ICEx）
M25.BUD／BUDDiiS（ダンス：ICEx・Lienel）
M26.Paradox Re:Write／原因は自分にある。（ダンス：BUDDiiS）
M27.恋がはじまる／M!LK（ダンス：原因は自分にある。・BUDDiiS）
M28.大好きだったあの子を嫌いになって／Sakurashimeji（ダンス：M!LK・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel）
M29.Untouchable MAX／SUPER★DRAGON（ダンス：ONE N’ ONLY）
M30.EVOL／ONE N’ ONLY（ダンス：SUPER★DRAGON）
M31.超えてアバンチュール／超特急（ダンス：ALL）
MC
M32.New day! New wave!（2025ver）／ALL
＜アンコール＞
EN1.好きだから走れ！！！！！！！／ALL
EN2.恋心／ALL
EN.MC
◆【Day2】「Brilliant GATE」セットリスト
M1.HOTEL NINE STAR／ALL
MC
M2.遊戯的反逆ノススメ／原因は自分にある。
M3.BLUE SODA／ BUDDiiS
M4.セカイイチ／Lienel
M5.Hollywood／ICEx
M6.アオノオト／M!LK
＜ロックラウンジフロア＞
M7.さよならエレジー／（菅⽥将暉※カバー）Vo.武藤潤・Ba.田中雅功・Gt.高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」・Dr.EIKU・Key.伊藤壮吾・Pf.KEVIN
＜レストランフロア＞
ウェイター：FUMINORI、客：MORRIE、SHOOT
M8.Curry on love／ユーキ・マサヒロ・吉田仁人・飯島颯・TETTA・武藤潤・杢代和人・SEIYA
M9.CANDY／タカシ・ハル・塩崎太智・古川毅・志村玲於・長野凌大・YUMA・高桑真之
M10.チョコループ／リョウガ・山中柔太朗・曽野舜太・ジャン海渡・柴崎楽・SHOW・竹野世梛
＜シャッフルユニット＞
M11.Mr.Sister／Kiranel：TETTA（芳賀柊⽃役）、杢代和⼈（近藤駿太役）、ジャン海渡（⾼岡ミロ役）、⼤倉空⼈（森⽥璃空役）、SHOOT（武⽥創世役）、ユーキ（⾼桑真之役）
M12.テレパシー／YULK：佐野勇⽃（本⼈）、伊藤壮吾（塩崎太智役）、 HARUKI（曽野舜太役）、FUMINORI（⼭中柔太朗役）、タカシ（吉⽥仁⼈役）
M13.DOMINO／DANZE N’ ONLY：筒井俊旭（TETTA役）、カイ（REI役）、志賀李玖（EIKU）、FUMIYA（HAYATO役）、⼭中柔太朗（NAOYA役）
MC
恋のDing Dong／ALL・すみっコぐらし「しっぽず」
M14.Break Free／MORE FIVE：FUMIYA・阿久根温世・千田波空斗・近藤駿太・森田璃空
M15.限界 Lonely☆／3★STAR：REI・吉澤要人・志賀李玖
M16.Resplandor／情熱アチチ◆恋泥棒（◆は正しくはハートマーク）：リョウガ・曽野舜太・田中洸希・TETTA・武藤潤・TAKUYA
＜ディナーショーフロア＞
M17. How Fool We Are／タカシ、EIKU、KEVIN
＜クラブフロア＞
M18.
しわあわせ／（Vaundy※カバー）：ユーキ・ハル・HAYATO・FUMIYA・筒井俊旭
MEtheFIRE／マサヒロ・EIKU
Limitless／塩崎太智・FUMINORI・ICEx・Lienel
To the Top for Top／カイ・アロハ・HAYATO・大倉空人・SEIYA・FUMIYA・阿久根温世・竹野世梛・高岡ミロ
サイファー／超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel
M19.いつかサヨナラ／Sakurashimeji
M20.Legend／SUPER★DRAGON
M21.Fiesta／ONE N’ ONLY
M22.Steal a Kiss／超特急
＜盛り上がりメドレー＞
M23.CARNIVAL／ICEx（ダンス：Lienel）
M24.親指☆Evolution！／Lienel（ダンス：ICEx）
M25.BUD／BUDDiiS（ダンス：ICEx・Lienel）
M26.Paradox Re:Write／原因は自分にある。（ダンス：BUDDiiS）
M27.恋がはじまる／M!LK（ダンス：原因は自分にある。・BUDDiiS）
M28.大好きだったあの子を嫌いになって／Sakurashimeji（ダンス：M!LK・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel）
M29.Untouchable MAX／SUPER★DRAGON（ダンス：ONE N’ ONLY）
M30.EVOL／ONE N’ ONLY（ダンス：SUPER★DRAGON）
M31.超えてアバンチュール／超特急（ダンス：ALL）
MC
M32.New day! New wave!（2025ver）／ALL
＜アンコール＞
EN1.好きだから走れ！！！！！！！／ALL
EN2.恋心／ALL
EN.MC
◆【Day3】「Diamond GATE」セットリスト
M1.HOTEL NINE STAR／ALL
MC
M2.⽅程式は恋模様／原因は自分にある。
M3.Utopia／ BUDDiiS
M4.超絶SUMMERでバカになれ／Lienel
M5.イイじゃん／M!LK
M6.シブヤ 午後6時／ICEx
＜ロックラウンジフロア＞
M7.⼩さな恋のうた／（MONGOL800※カバー）Vo.佐野勇⽃・Ba.田中雅功・Gt.高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」・Dr.EIKU・Key.伊藤壮吾・Pf.KEVIN
＜レストランフロア＞
ウェイター：FUMINORI、客：タクヤ、NAOYA
M8.Curry on love／ユーキ・マサヒロ・吉田仁人・飯島颯・TETTA・武藤潤・杢代和人・SEIYA
M9.CANDY／タカシ・ハル・塩崎太智・古川毅・志村玲於・長野凌大・YUMA・高桑真之
M10.チョコループ／山中柔太朗・曽野舜太・ジャン海渡・柴崎楽・SHOW・竹野世梛
＜シャッフルユニット＞
M11.Maniacs／TOYSx：志賀李玖（本⼈）、KEVIN（中村旺太郎役）、阿久根温世（本⼈）、古川毅（千⽥波空⽃役）、HAYATO（筒井俊旭役）、塩崎太智（⼭本⿓⼈役）、⼩泉光咲（⽵野世梛役）、⾼岡ミロ（⼋神遼介役）
M12.simple／Zakuronameko：吉⽥仁⼈（⽥中雅功役）、REI（高田彪我役）
M13.Steal a Kiss／豪速球：EIKU（カイ役）、志村玲於（リョウガ役）、タクヤ（本⼈）、曽野舜太（ユーキ役）、桜⽊雅哉（タカシ役）、千⽥波空⽃（シューヤ役）、マサヒロ（本人）、TAKUYA（アロハ役）、ハル（本⼈）
MC
恋のDing Dong／ALL・すみっコぐらし「しっぽず」
M14.Break Free／MORE FIVE：FUMIYA・阿久根温世・千田波空斗・近藤駿太・森田璃空
M15.限界 Lonely☆／3★STAR：REI・吉澤要人・志賀李玖
M16.Resplandor／情熱アチチ◆恋泥棒（◆は正しくはハートマーク）：曽野舜太・田中洸希・TETTA・武藤潤・TAKUYA
＜ディナーショーフロア＞
M17. How Fool We Are／タカシ、EIKU、KEVIN
＜クラブフロア＞
M18.
しわあわせ／（Vaundy※カバー）：ユーキ・ハル・HAYATO・FUMIYA・筒井俊旭
MEtheFIRE／マサヒロ・EIKU
Limitless／塩崎太智・FUMINORI・ICEx・Lienel
To the Top for Top／カイ・アロハ・HAYATO・大倉空人・SEIYA・FUMIYA・阿久根温世・竹野世梛・高岡ミロ
サイファー／超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel
M19.春が鳴った／Sakurashimeji
M20.NPC／SUPER★DRAGON
M21.BOOM BASH／ONE N’ ONLY
M22.メタルなかよし／超特急
＜盛り上がりメドレー＞
M23.CARNIVAL／ICEx（ダンス：Lienel）
M24.親指☆Evolution！／Lienel（ダンス：ICEx）
M25.BUD／BUDDiiS（ダンス：ICEx・Lienel）
M26.Paradox Re:Write／原因は自分にある。（ダンス：BUDDiiS）
M27.恋がはじまる／M!LK（ダンス：原因は自分にある。・BUDDiiS）
M28.大好きだったあの子を嫌いになって／Sakurashimeji（ダンス：M!LK・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel）
M29.Untouchable MAX／SUPER★DRAGON（ダンス：ONE N’ ONLY）
M30.EVOL／ONE N’ ONLY（ダンス：SUPER★DRAGON）
M31.超えてアバンチュール／超特急（ダンス：ALL）
MC
M32.New day! New wave!（2025ver）／ALL
＜アンコール＞
EN1.好きだから走れ！！！！！！！／ALL
EN2.恋心／ALL
EN.MC
【Not Sponsored 記事】