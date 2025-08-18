韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第5話にて行われた初めての生存者発表式にて、SNSで山粼賢人似と話題の20歳の練習生キム・インフが44位にランクインし、次ステージへの進出を決めた。

【映像】山粼賢人似のイケメン練習生（全身姿も）

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

第5話では『BOYS II PLANET K』で生存した52名の練習生と、『BOYS II PLANET C』で生存した28名の練習生が初めて合流して行った“1対1ランクバトル”の結果を通して、第1回生存者発表式が開催された。この発表式で次のステージに進む48人が決定、32人の脱落が発表された。

44位というギリギリの順位に安堵

8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」で、20歳のキム・インフはオールスターのStray Kids「S-Class」チームに所属。その端正な顔立ちからSNSで俳優の山粼賢人に似ていると話題となっていたインフは、実力の高いメンバーが集まる中、最初は自信を持てずに萎縮してしまっていたが、地道に練習を重ね本番では表情までも巧みに操り、低音のラップなど一瞬のパートで強い印象を残した。

「S-Class」チームの順番になりチームメイトの名前が呼ばれるなか、なかなか名前が呼ばれいインフは終始落ち着かない表情を浮かべる。43位の番になり、MCから「2005年生まれ」などヒントが与えられるも同じ年のチームメイトの・キム・シンファンにその座を奪われてしまった。会場からは「インフさんが落ちるなんて信じられない」などの声も上がるなか、続けて44位の発表に。前回54位だったこともあり、どんどん表情が曇るインフだったが、ようやく名前が呼ばれると一気に安堵した表情に。インフは今回で10ランクもアップし、仲間に称えらえ席についた。インフは754,333票を獲得し次のステージへの進出を決めた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）