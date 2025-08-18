【クアラルンプール（マレーシア）＝松尾幸之介】KLP48が16日、Zeppクアラルンプールでデビュー1周年記念公演「BLOOM」を行った。

祝福に駆けつけたジャカルタ拠点の姉妹グループ、JKT48とのコラボレーションステージなどのほか、公演途中では体調不良で休養していたルシーン（20）が登場し、サプライズ復帰。13人全員がそろい、デビュー公演を行った1年前と同じ場所で成長した姿をみせた。公演後にメンバーが取材に応じ、記念公演を振り返った。

◇ ◇ ◇

KLP48は1年前の2024年8月18日にZeppクアラルンプールでデビュー公演を行った。甲斐心愛（21）は「1年前と同じ会場でライブをしたのですが、同じ場所なのに見える景色は全く違いました。13人で過ごした日々やステージの経験を通して、1人1人が個人ではなく“仲間”としてひとつになれたからだと思います」と振り返った。

1年間の歩みについては「たくさんぶつかり合いながらも、お互いを尊敬し合い、やっと仲間として同じステージに立てたと実感できました」とし「そして何より、多くのファンの皆さんと一緒に1周年をお祝いできたことが本当にうれしかったです。活動を休止していたルシーンも今日から再び一緒に歩み出し、13人全員で未来に向かって進んでいける、とても前向きな記念日になりました。JKT48さんをはじめ多くのアーティストの皆さんや、支えてくださったスタッフの方々にも感謝の気持ちでいっぱいです」と話した。

11日に25歳の誕生日を迎えたばかりの山根涼羽（25）は「ステージに立った瞬間に、震えました。こんなにもKLP48を応援してくださるファンの方がいるんだと、キラキラのペンライトを見て涙をグッとこらえるくらいうれしかったです」と節目の公演を振り返った。甲斐同様、壁を乗り越えて今があることを強調し「全ては今日のためだったんだなって思うくらい、今までで1番完成度の高いステージになったと思います！劇場や新たに2期生、休養中だったルシーンも帰ってきての13人で、また新しいものへ向かっていくのが本当に楽しみです」と力を込めた。

AKB48の20周年記念曲で、海外姉妹グループでもリリースした「Oh my pumpkin！」でグループを代表して世界選抜のメンバーに入っているキャプテン、イーシャン（21）は「私たちがもう結成1周年を迎えたなんて、正直まだ信じられません。ゼロから始めて、たくさんの困難や壁を乗り越えてきたからこそ、今こうして皆さんの愛と応援に囲まれてステージに立てていることが夢のように感じます」と語った。

「この1年は決して楽な道のりではありませんでした」とも言い「自分を信じられなくなったり、重圧に押しつぶされそうになったり、涙を流したこともたくさんありました。でもそんな時、笑顔や成長や温かさに満ちた数え切れない瞬間を思い出すことで前に進むことができました。そして何より、いつもそばにいてくれるメンバー、そして信じ続けてくれたファンの皆さんの存在があったからです。本当に心の底から感謝しています。皆さんの声援、笑顔、そして励ましの言葉のひとつひとつが、私の力になっていました」。

1周年公演ではZeppクアラルンプールもある大型商業施設「ららぽーとBBCC」内に専用劇場をオープンすることも正式発表した。2期生オーディションも開催中で、年内をめどに新メンバーが発表される見込み。グループの大崎裕貴プロデューサーは今後について「多国籍のメンバーがそろっていることを生かし、アジア全域に活動を展開していこうと思っています」と意気込んだ。

甲斐は「2年目は“初めまして、私たちはKLP48です”という自己紹介の段階から、さらに大きなグループへと成長していく一年にしたいです」と見据え「そのために、より一層プロフェッショナルとしての自覚を持ち、まだアイドル文化のなじみの少ないマレーシアで、私たちがその道を切り開いていくという強い気持ちで活動していきます」と決意を込めた。

山根も「着実に多くの方に見ていただけるように、ひとつひとつのステージを大切にして、“KLP48単独”で大きなステージに立ちたいです。そして誰もがマレーシアで知っているような国民的アイドルになりたいです」と話した。

イーシャンは「一番の願いは、KLP48がパフォーマーとしてだけでなく、1人ひとりが人間としても成長していけるグループになることです。そしてファンの皆さんが私たちを支えてくれたように、今度は私たちがファンの皆さんを勇気づけ、夢を与えられる存在になりたいです。個人的には、リーダーとして、またアイドルとして、もっと成長し、強さと優しさを持ってグループを導いていきたいと思っています」と掲げ「この1年間を皆さんと一緒に歩ませてもらえて、本当にありがとうございます。これはまだ始まりに過ぎません。これからも全力を尽くし、1歩1歩を皆さんと一緒に思い出で満たしていけるように頑張ります」と宣言した。

1周年公演では満員の約2500人が駆けつけ、マレーシア発の女性グループCOEXら現地アーティストやJKT48もゲスト出演した。KLP48はAKB48の「Oh my pumpkin！」と「Green Flash」を初披露したほか、体調不良で約3カ月間休養していたルシーン（20）も4曲目からサプライズ登場してパフォーマンス。アンコールではJKT48と「Oh my pumpkin！」を再び披露し、11曲でまとめた。マレーシアや中国などアジアを中心に20社以上のメディアが訪れ、イベント協賛社はグループ名に合わせた48社。住宅フロアコーティングなどを行う筆頭のグッドライフをはじめ、ららぽーとやJTBら大企業も入るなど注目度も上がっている。