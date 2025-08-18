元SKE48須田亜香里MCの特別番組で歌える！　『a-NN×17LIVE』出演権争奪オーディションが8月29日より開催

17LIVEは、テレビ愛知で毎週日曜深夜に放送中の音楽番組「a-NN」と「17LIVE」のコラボ特別番組へ出演できるライバーを決定するオーディションイベント『a-NN×17LIVE 特別番組出演権争奪戦！！』を、8月29日より9月12日まで開催することを発表した。

17LIVEでは『ヤングチャンピオン』巻頭グラビア掲載オーディションも開催中

「a-NN」は、PVの紹介やアーティストへのインタビューを通して、音楽の魅力を発信している在名局唯一のレギュラー音楽番組だ。MCには、元SKE48須田亜香里を迎えている。

本オーディションイベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計3名のライバーは、番組で歌唱披露できる。また、上位に入賞してオーディションで出演を逃した10名にも、番組内で放送される紹介映像への出演権が贈られる。

本イベントは、「17LIVE」で活躍中の認証ライバー、もしくは活動予定の方で、地上波TV番組へ顔出しでの歌唱出演が可能な方であれば、誰でも参加が可能だ。