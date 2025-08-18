『timelesz project -AUDITION-』出身・前田大輔、「『タイプロ』で一番モテそうな人」を激白！　西山智樹が本音「僕だったら泣いちゃう」

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、シリーズ累計視聴数2.5億の爆発的人気を誇るオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新作『シャッフルアイランド Season6』の第5話を、2025年8月7日（木）夜10時より無料放送いたしました。

■『シャッフルアイランド Season6』とは？

同番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショーです。

予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼり「ABEMA」の“夏の風物詩”とも言える爆発的人気を誇っています。

また、番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政さん、タレントの峯岸みなみさん、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希さんが続投。

さらに、今シーズンより“恋愛リアリティーショーMC初挑戦”となる俳優の鈴木福さんが新たに番組MCとして加入しています。

■BALLISTIK BOYZ・砂田将宏、推しメンバーを告白！

2025年8月7日（木）放送の第5話では、第4話につづき、オーディション番組『timelesz project -AUDITION-』（以下、『タイプロ』）に参加し、多くの国民を魅了した西山智樹さんと前田大輔さんがゲストとして登場。

MCのゆきぽよさんが「『タイプロ』で一番モテそうな人は？」と尋ねると、前田さんは「僕ですかね」と即答。峯岸さんの「付き合ったらどんなことをしてくれますか？」という質問には、「優しいですね」と回答します。するとニューヨーク・屋敷さんが「モテへんやん！前田くん、うそつきや！」と鋭くツッコミ、スタジオは笑いに包まれました。

本編では、Island PINKに戻ってきた『nuts』モデルのあんをめぐり、パーソナルトレーナーのセカイと大学生のあゆとが恋の火花を散らします。あゆとが「あとの時間は俺を見てほしい」とストレートに思いを伝える一方で、あんはセカイとのツーショットで手作りチョコとお揃いのミサンガをプレゼント。さらにセカイも「俺もあるよ」とお揃いのネックレスを贈り、2人は嬉しそうな表情を見せます。

MCの峯岸みなみさんは「ここまで（あんとセカイが）心でつながっているとは思わなかった」とコメント。

ニューヨーク・屋敷さんが「もしお二人があゆとの立場だったら？」とゲストに問うと、西山さんは「傷心ですね……僕だったら泣いちゃうかも」と答え、ニューヨーク・屋敷さんがさらに「それでも頑張りますか？」と聞くと、西山さんは「僕、ちょっとやめときます」と答え、笑いを誘いました。

■番組初“カクテルシャッフル”が発動

さらに、今回番組初のシャッフルタイム“カクテルシャッフル”が発動。対象者は全員で、島を移動したいか残りたいかを発表。選んだキューブをカクテルグラスに入れ、最終的にカクテルが示す色の島に移動することになりました。

この運命のシャッフルタイムにより、あんはIsland BLUEへ移動することに……。その夜、あんの部屋を訪れたセカイは「俺のこと、どう思ってる？」と尋ね、あんは「今一番思っているのはセカイくん」と素直に告白。

セカイは「バイバイしたくない」と手を取り、「最後に一つわがまま言ってもいい？キスしてもいい？」と問いかけ、2人はキス。これを見たニューヨーク・屋敷さんは「いや〜、ええなあ！」、鈴木福さんも「いやらしくない！」と絶賛しました。

ほかにも、第2話の登場から“驚異のモテっぷり”を炸裂しているダンサー・まいかが、カクテルシャッフルにて、急速に距離を縮めていた美容師のりくと離ればなれになるなど、大波乱の展開となった第5話と、シリーズ史上最多視聴者数を更新するなど大きな反響を呼んでいる『シャッフルアイランド Season6』の第1話〜第3話は、「ABEMA」にて現在も無料見逃し配信中です。ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

また、放送開始を記念して、2025年7月1日から8月31日までの期間限定で、江の島海水浴場の西浜と東浜にそれぞれ「シャッフルアイランド海の家Supported by C1000」をオープンしています。（※西浜は2025年9月7日まで開催）番組とともに、ぜひ楽しんでくださいね。

■番組概要

『シャッフルアイランド Season6』＜第5話＞

放送日時：2025年8月7日（木）夜10時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1887_s60_p3

