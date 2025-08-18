超特急、リョウガ欠席でタクヤ＆ハルがセンター代打 EBiDAN全員で愛あるフォロー続く【EBiDAN THE LIVE 2025】
【モデルプレス＝2025/08/18】若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）が8月15日〜17日の3日間、年に1度の集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」（＠東京・国立代々木競技場 第一体育館）を開催。3日目の17日は超特急のリョウガが体調不良のため欠席。愛あるフォローが続いた。
【写真】イケメン集団全9グループ61人が豪華集結
最終日の「Diamond GATE」では、超特急のリョウガが体調不良のため欠席。オープニング挨拶では、メンバーのタクヤがリョウガのうちわを手に登場。リョウガがいつも担当していた全体MCはカイが代役を務め、その頼もしい姿は観客を安心させた。
リョウガとM!LKの吉田仁人が務めるMCコーナーには、M!LKの佐野勇斗が代打で参加。リョウガが参加していたユニット・情熱アチチ◆恋泥棒（◆はハートマーク）のステージでは、マイクスタンドにリョウガのうちわが立てられ、「Resplandor」を披露。サイファーのコーナーでは、超特急のハルが衣装のチャックの中からリョウガのうちわを取り出すという演出で会場を沸かせた。
超特急の披露した楽曲「メタルなかよし」「超えてアバンチュール」は、リョウガがセンターだが、それぞれハル、タクヤが代役でセンターを担当。リョウガの破天荒さに負けないパワフルなパフォーマンスで観客を楽しませるとともに、タクヤは「リョウガにパンチ」と愛あるメッセージを叫んだ。また、曲中には代役を務めるハルとタクヤを、他のメンバーが温かく見守る姿も見られた。
多くの出番があったリョウガの穴をEBiDANメンバー全員でフォローする、その温かくプロフェッショナルな姿勢は、ファンを不安にさせず、最後まで楽しませたいという強い思いが伝わってきた。
14年目を迎える今夏は、“ホテル”がテーマ。ホテルクルーに扮した全9グループ（超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel）のEBiDANメンバーが、天空に浮かぶ「HOTEL NINE STAR」にて、「Emerald GATE」「Brilliant GATE」「Diamond GATE」と3日間それぞれのゲートで観客を迎え入れた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」
【Not Sponsored 記事】