私がおばあちゃんになったら何が残る？ キャリアを捨てて年下彼氏についていくか、真剣に悩んでいる40歳女性は……【ないものねだりの女達。 #661】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
来店したご年配のお客様の話を聞き、自分の状況と重なってハッとした真琴ですが……？
お客様との出会いで、真琴の気持ちが動き出しましたね！ お母さんの答えが気になります……！
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。