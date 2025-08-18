M!LK佐野勇斗、今回は“タトゥー”姿で上裸暴走「今年も偉い人に怒られたぞー！」超特急タクヤの一言が火種？【EBiDAN THE LIVE 2025】
【モデルプレス＝2025/08/18】若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）が8月15日〜17日の3日間、年に1度の集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」（＠東京・国立代々木競技場 第一体育館）を開催。M!LK・佐野勇斗の伝説のステージが1年越しに蘇った。
今回“ロックラウンジフロア”では、Ba.田中雅功（Sakurashimeji）、Gt.高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」（Sakurashimeji）、Dr.EIKU（ONE N’ ONLY）、Key.伊藤壮吾（SUPER★DRAGON）、Pf.KEVIN（BUDDiiS）が織りなす迫力のバンドサウンドが会場を包み込んだ。Day1ではTETTA（ONE N’ ONLY）が10-FEET「第ゼロ感」を熱唱。鍛え上げられた肉体美を惜しげもなく見せつけながら、エネルギッシュな歌声で観客を圧倒した。Day2では武藤潤（原因は自分にある。）が菅田将暉「さよならエレジー」を切なくも力強く届け、観客の胸を震わせた。
そしてDay3、2024年「EBiDAN THE LIVE」でTHE BLUE HEARTS「TRAIN-TRAIN」をカバーし、上裸で客席を駆け抜けた姿が話題を呼んだ佐野が再び登場。映画「小さな恋のうた」から生まれた“小さな恋のうたバンド”としても歌唱したことのあるMONGOL800「小さな恋のうた」で観客の心を一瞬で掴んだ。今回は腕にタトゥーのペイントを施し、冒頭からマイクスタンドを倒すなど、全身で“ロック”を体現。高田に抱きつき、ステージを縦横無尽に駆け回り、魂を燃やすパフォーマンスを繰り広げる。
2番のサビではタンクトップを脱ぎ捨て、熱量はさらに加速。佐野の迸るパッションに呼応するように、バンドメンバーの演奏も一段と熱を帯びていった。観客席を1周して再びメインステージへ戻ると、佐野は「雅功、彪我、EIKU、壮吾、KEVIN、そしてユーキくんありがとう！」と大声で叫び、会場の熱気は最高潮に。最後は全員が笑顔で締めくくり、ロックの衝動を刻み込むようなステージとなった。
公演最後の挨拶で、佐野は拳を高く掲げ「今年も偉い人に怒られたぞー！」と豪快に一言。会場が笑いに包まれる中、「ただ1個言わせてください。去年怒られたので、今年は真面目にやろうと思ってたんですよ。でも僕をこうさせた原因の人がいます」と切り出すと、名指しで「タクヤくん！」と超特急のタクヤをステージ前に呼び寄せた。そして「本番前に『お前、絶対脱げよ』って言ったよね！？」と問い詰め、タクヤが「言ってませんよ！あ〜あ、やっちゃった」と飄々と返すと、即座に「最低な先輩だわ！（笑）」とツッコミ。「もう来年（自分は）脱げませんし、来年タクヤくんが脱いでくださいよ！」と提案すると、タクヤは「私NGなので（笑）」と拒否しつつも「でもやっぱ心に響いたよ」と感心した様子を見せる。
さらに佐野が「来年はおとなしくしようかなと思ってるので、ユーキくんも『脱げよ』って言わないでください」と話を振ると、演出担当のユーキは「もういいの？」と逆に問いかける。その一言で佐野は「来年もやりたい〜」と本心を吐露し、2026年への期待を高めた。
14年目を迎える今夏は、“ホテル”がテーマ。ホテルクルーに扮した全9グループ（超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel）のEBiDANメンバーが、天空に浮かぶ「HOTEL NINE STAR」にて、「Emerald GATE」「Brilliant GATE」「Diamond GATE」と3日間それぞれのゲートで観客を迎え入れた。（modelpress編集部）
