これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内の広い範囲にカミナリ注意報、新発田市に大雨注意報が発表されています。夕方まで、急な強い雨や落雷に注意してください。



◆18日(月)これからの天気

次第に天気は回復に向かうでしょう。晴れ間の出るところもありますが、夕方までは局地的なにわか雨や雷雨がありそうです。これまでに降った雨によって地盤の緩んでいるところでは、土砂災害などに注意・警戒が必要です。

降水確率は、阿賀町では40%とやや高い時間がありますが、その他は20%以下と低くなっています。



◆18日(月)の予想最高気温

最高気温は31～33℃と、17日(日)と同じくらいでしょう。こまめな水分補給と適度な塩分補給を忘れずに行って、熱中症にかからないようにお気を付けください。