次第に天気は回復に 地盤の緩んでいるところでは土砂災害などに注意・警戒を【これからの天気(18日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内の広い範囲にカミナリ注意報、新発田市に大雨注意報が発表されています。夕方まで、急な強い雨や落雷に注意してください。
◆18日(月)これからの天気
次第に天気は回復に向かうでしょう。晴れ間の出るところもありますが、夕方までは局地的なにわか雨や雷雨がありそうです。これまでに降った雨によって地盤の緩んでいるところでは、土砂災害などに注意・警戒が必要です。
降水確率は、阿賀町では40%とやや高い時間がありますが、その他は20%以下と低くなっています。
◆18日(月)の予想最高気温
最高気温は31～33℃と、17日(日)と同じくらいでしょう。こまめな水分補給と適度な塩分補給を忘れずに行って、熱中症にかからないようにお気を付けください。
◆警報・注意報
現在、県内の広い範囲にカミナリ注意報、新発田市に大雨注意報が発表されています。夕方まで、急な強い雨や落雷に注意してください。
◆18日(月)これからの天気
次第に天気は回復に向かうでしょう。晴れ間の出るところもありますが、夕方までは局地的なにわか雨や雷雨がありそうです。これまでに降った雨によって地盤の緩んでいるところでは、土砂災害などに注意・警戒が必要です。
降水確率は、阿賀町では40%とやや高い時間がありますが、その他は20%以下と低くなっています。
◆18日(月)の予想最高気温
最高気温は31～33℃と、17日(日)と同じくらいでしょう。こまめな水分補給と適度な塩分補給を忘れずに行って、熱中症にかからないようにお気を付けください。