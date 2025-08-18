DMM TV¡¢ 2.5¼¡¸µ¡¦ÉñÂæºîÉÊ8·î¿·Ãå¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¸ø³« ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖFate¡¿Zero¡×¤Û¤«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/18¡ÛDMM¤ÎÁí¹çÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDMM TV¡×¤¬¡¢8·î¤Î2.5¼¡¸µ¡¦ÉñÂæÇÛ¿®ºîÉÊ¤Î¿·Ãå¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÍ§»ê²¸¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤Ç¤ÎÀÄÈ±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
Fate¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶Åµ¡ÖFate/stay night¡×¤ÎÁ°Æüëý¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢µõÊ¥¸¼¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ÖFate¡¿Zero¡×¡£Fate¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸°¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖÂè»Í¼¡À»ÇÕÀïÁè¡×¤òÉÁ¤¯¸¶ºî¤ò¡¢¥Ð¥°¥Ñ¥¤¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¸±éÁÕ¤ò¸ò¤¨¡¢Á´ÆóÉôºî¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¡£¤½¤ÎÁ°ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖFate¡¿Zero¡×¡ÁThe Sword of Promised Victory¡Á¡É¤¬¡¢8·î18Æü¤è¤êÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®³«»Ï¡£¸åÊÔ¤È¤Ê¤ë¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖFate¡¿Zero¡×¡ÁA Hero of Justice¡Á¡É¤Î¾å±é¤¬9·î¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢Á°ÊÔ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°éÀ®¥²¡¼¥à¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÈËâË¡»È¤¤¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¡ÚÂç¤¤¤Ê¤ëÌñºÒ¡Û¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·î¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ëµ¯¤³¤ë°ÛÊÑ¤òÄÃ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀ»¤Ê¤ë½Ëº×¡×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦Î¹¤Ë½Ð¤ë¸¼Ô¤ÈËâË¡»È¤¤¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÈÉñÂæ¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡×½Ëº×¥·¥ê¡¼¥ºPart2¡É¤â¡¢ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8·î29Æü12»þ¤«¤é¤Ï¡¢µ×ÊÝÂÓ¿Í ¡ÖBLEACH¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÇËÌÌÊÓ¡×ÆóÉôºî¤Î´°·ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡È¡ÖROCK MUSICAL BLEACHŽ£¡ÁArrancar the Final¡Á¡É¤òÇã¤¤ÀÚ¤êÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¤Û¤«¡¢¾ï»þ2ºîÉÊ¡ÜËè·îÊÑ¤ï¤ë4ºîÉÊ¤ò¸«ÊüÂêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÈÉñÂæ¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¡ÈÌÀ¼£¥â¥À¥ó²Î·à¡ÖÎø²ÖËëÌÀÏ¿¡ÁÁ°Æüëý¡Á¡×¡É¤Ê¤É¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤ò´Þ¤à¸«ÊüÂêºîÉÊ¤¬Â¿¿ôÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¸«ÊüÂêÇÛ¿®ºîÉÊ¡Û
LILIUM ¡Ý¥ê¥ê¥¦¥à ¿·Ìó¾¯½÷½ã·é²Î·à¡Ý¡ÊTRUMP¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡úÆÈÀêÇÛ¿®
ÉñÂæ¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×µÁÅÁ ¶Ç¤ÎÆÈ´ãÎµ ¢¨8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡úÆÈÀêÇÛ¿®
ÉñÂæ¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¼·¼þÇ¯´¶¼Õº× -Ì´¸ìÅá±ãÐò- 2023¡¿8¡¿6 18¡§00¸ø±é¡¡¢¨8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡úÆÈÀêÇÛ¿®
ÉñÂæ¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×»³±¸ÀÚ¹ñ¹ Ã±ÆÈ¹Ô-ÆüËÜÅá»Ë- ¢¨8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡úÆÈÀêÇÛ¿®
ÉñÂæ¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¿´ÅÁ ¤Ä¤±¤¿¤ê´ñëý¤ÎÁöÇÏÅô ¢¨8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡úÆÈÀêÇÛ¿®
ÉñÂæ¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡×½Ëº×¥·¥ê¡¼¥ºPart2¡úÆÈÀêÇÛ¿®
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖFate¡¿Zero¡×¡ÁThe Sword of Promised Victory¡Á¡úÆÈÀêÇÛ¿®
ÌÀ¼£¥â¥À¥ó²Î·à¡ÖÎø²ÖËëÌÀÏ¿¡ÁÁ°Æüëý¡Á¡×¡úÆÈÀêÇÛ¿®
ÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È The Final¡×
¡Ú¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®¡Û
·àÃÄ¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥«¡×ACT3¡¿¥«¥é¹ß¤ë¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡ª
¡Ú¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Û
²ÎÉñ´ì Åá·õÍðÉñ¡ÖÅì´ÕÀãËâ±ï¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖDREAM¡ªing¡ÁAfter Party¡Á¡×
·ã¾ð¥Ð¥Ë¥Ã¥·¥å±é·à¡ÖÒë¶é¤Î·ì¡×
Action Stage¡Ö¥¨¥ê¥ª¥¹¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡×¡ÝSUMMER FESTIVAL¡Ý
¡ÚÇã¤¤ÀÚ¤êÇÛ¿®¡Û
¡ÖROCK MUSICAL BLEACHŽ£¡ÁArrancar the Final¡Á ¢¨2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00¡Á ¡úÆÈÀêÇÛ¿®
