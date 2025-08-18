EBiDAN、リアル兄弟3組が寸劇登場 “草川兄弟”NAOYAに思わぬ出来事「聞いてない」【EBiDAN THE LIVE 2025】
【モデルプレス＝2025/08/18】若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）が8月15日〜17日の3日間、年に1度の集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」（＠東京・国立代々木競技場 第一体育館）を開催。EBiDAN内の実兄弟3組が、寸劇に登場した。
【写真】EBiDAN、斬新パフォーマンスで会場笑顔
“レストランフロア”のパートでは、ウエイター姿のFUMINORI（BUDDiiS）がナビゲート。Day1はHAYATO（高尾颯斗／ONE N’ ONLY）＆FUMIYA（高尾楓弥／BUDDiiS）の高尾兄弟、Day2はMORRIE（森英寿／BUDDiiS）＆SHOOT（森愁斗／BUDDiiS）の森兄弟、そしてDay3はタクヤ（草川拓弥／超特急）＆NAOYA（草川直弥／ONE N’ ONLY）の草川兄弟が来店し、会場を沸かせた。
FUMINORIからメニューを受け取り、兄弟で注文の品を考えるのが一連の流れだが、草川兄弟の際はNAOYAに思わぬ出来事が。NAOYAが7月に発売した自身初のスタイルフォトブック「直弥いる。」（※「タクへ」と書かれたサイン付き）がメニューに紛れていたのだ。タクヤはとぼけながら「メニュー、メニュー…っと」とスタイルフォトブックを開き、「あ！“直弥いる”！すごいですね。このレストラン」と隣りにいるNAOYAを指差し。FUMINORIも白を切り「発売中なんです。置かせていただいております」と続けると、NAOYAは「聞いてない（笑）！」と驚きの様子だった。
また、同フロアでは“食”をテーマにしたユニークなパフォーマンスも。「シェフが気まぐれに考えたスパイシーカレー with 福神漬け」として、Lienel「Curry on love」をマサヒロ（超特急）、吉田仁人（M!LK）、飯島颯（SUPER★DRAGON）、TETTA（ONE N’ ONLY）、杢代和人（原因は自分にある。）SEIYA（BUDDiiS）に加え、福神漬け役として、Day1はユーキ（超特急）＆武藤潤（原因は自分にある。）、Day2はユーキ＆HAYATO、Day3は3人が揃い、全身赤色の福神漬け姿で会場を笑いに包んだ。
さらに、デザートには「厳選食材をふんだんに使用した甘い甘〜いスイーツの盛り合わせスペシャル」として、ICEx「CANDY」をタカシ（超特急）、ハル（超特急）塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」（M!LK）、古川毅（SUPER★DRAGON）、志村玲於（SUPER★DRAGON）、長野凌大（原因は自分にある。）、YUMA（BUDDiiS）、高桑真之（Lienel）がキャンディを持ちながらキュートにパフォーマンス。原因は自分にある。「チョコループ」をリョウガ（超特急※Day3は欠席）、山中柔太朗（M!LK）、曽野舜太（M!LK）、ジャン海渡（SUPER★DRAGON）、柴崎楽（SUPER★DRAGON）、SHOW（BUDDiiS）、竹野世梛（ICEx）が披露し、曲のラストは各日の兄弟を巻き込んでポーズを決めていた。
14年目を迎える今夏は、“ホテル”がテーマ。ホテルクルーに扮した全9グループ（超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel）のEBiDANメンバーが、天空に浮かぶ「HOTEL NINE STAR」にて、「Emerald GATE」「Brilliant GATE」「Diamond GATE」と3日間それぞれのゲートで観客を迎え入れた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】EBiDAN、斬新パフォーマンスで会場笑顔
◆EBiDAN、リアル兄弟3組が「エビライ」寸劇登場
“レストランフロア”のパートでは、ウエイター姿のFUMINORI（BUDDiiS）がナビゲート。Day1はHAYATO（高尾颯斗／ONE N’ ONLY）＆FUMIYA（高尾楓弥／BUDDiiS）の高尾兄弟、Day2はMORRIE（森英寿／BUDDiiS）＆SHOOT（森愁斗／BUDDiiS）の森兄弟、そしてDay3はタクヤ（草川拓弥／超特急）＆NAOYA（草川直弥／ONE N’ ONLY）の草川兄弟が来店し、会場を沸かせた。
◆ユニークパフォーマンスに兄弟も参戦
また、同フロアでは“食”をテーマにしたユニークなパフォーマンスも。「シェフが気まぐれに考えたスパイシーカレー with 福神漬け」として、Lienel「Curry on love」をマサヒロ（超特急）、吉田仁人（M!LK）、飯島颯（SUPER★DRAGON）、TETTA（ONE N’ ONLY）、杢代和人（原因は自分にある。）SEIYA（BUDDiiS）に加え、福神漬け役として、Day1はユーキ（超特急）＆武藤潤（原因は自分にある。）、Day2はユーキ＆HAYATO、Day3は3人が揃い、全身赤色の福神漬け姿で会場を笑いに包んだ。
さらに、デザートには「厳選食材をふんだんに使用した甘い甘〜いスイーツの盛り合わせスペシャル」として、ICEx「CANDY」をタカシ（超特急）、ハル（超特急）塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」（M!LK）、古川毅（SUPER★DRAGON）、志村玲於（SUPER★DRAGON）、長野凌大（原因は自分にある。）、YUMA（BUDDiiS）、高桑真之（Lienel）がキャンディを持ちながらキュートにパフォーマンス。原因は自分にある。「チョコループ」をリョウガ（超特急※Day3は欠席）、山中柔太朗（M!LK）、曽野舜太（M!LK）、ジャン海渡（SUPER★DRAGON）、柴崎楽（SUPER★DRAGON）、SHOW（BUDDiiS）、竹野世梛（ICEx）が披露し、曲のラストは各日の兄弟を巻き込んでポーズを決めていた。
◆「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」
14年目を迎える今夏は、“ホテル”がテーマ。ホテルクルーに扮した全9グループ（超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel）のEBiDANメンバーが、天空に浮かぶ「HOTEL NINE STAR」にて、「Emerald GATE」「Brilliant GATE」「Diamond GATE」と3日間それぞれのゲートで観客を迎え入れた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】