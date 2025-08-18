BUDDiiS・HARUKI、M!LK佐野勇斗のアドリブに「涙が出そうに」引退前ラスト“エビライ”で思い出刻む【EBiDAN THE LIVE 2025】
【モデルプレス＝2025/08/18】若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）が8月15日〜17日の3日間、年に1度の集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」（＠東京・国立代々木競技場 第一体育館）を開催。8月末をもって事務所から退所・芸能界を引退するBUDDiiS・HARUKIにとって今回が最後の「EBiDAN THE LIVE」となった。
HARUKIは今回、同ライブ恒例シャッフルユニット企画Day2に“YULK”メンバーとして参加し、M!LK「テレパシー」を曽野舜太役で披露。M!LKの佐野勇⽃、SUPER★DRAGONの伊藤壮吾、BUDDiiSのFUMINORI、超特急のタカシとともに、キュートなパフォーマンスで魅了した。
同楽曲といえば、中盤に登場するメンバー同士の絡みが見どころの1つ。そのパートで佐野が「HARUKI、お疲れ。よく頑張ったな！」と声をかけると、HARUKIは突然の言葉に驚きながらも笑顔を見せた。そして、BUDDiiSメンバーであるFUMINORIの頬にキスをすると、今度は佐野がHARUKIの頬にキスをするという微笑ましい展開に。“YULK”4人に囲まれたHARUKIは、幸せそうな表情を浮かべていた。
同日に更新したブログでは「緊張もありましたが、初日、本番前にわざわざ佐野勇斗くんから『最後のエビライだね』と声をかけていただき…！とっても力が湧きました！」と裏話を明かしたHARUKI。アドリブで労いの言葉をもらったことについては「胸の奥から感謝と幸せが溢れ、涙が出そうになるほどでした」とつづり、「そして…僕からふみのりくんに、最後には佐野勇斗くんから僕の頬っぺに“チュー”までいただきました！！人生で初めての出来事で、二度とないであろう貴重な瞬間をしっかり噛み締めました」と記し、思い出深い一幕を振り返った。
またDay3では、超特急のユーキが公演最後の挨拶で、HARUKIに向けて「またどっかで会おうねって思ってます」とコメント。HARUKIが「ありがとうございます！」と返すと、会場は温かな拍手に包まれていた。
HARUKIは7月22日、「大学卒業を機に芸能活動を一区切りとさせていただき 新たな一歩を踏み出す決意を固めました」とし、グループ卒業と芸能界引退を発表。8月22日にKT Zepp Yokohamaで行う「HARUKI卒業セレモニー」をもってグループとしての活動は最後となる。
14年目を迎える今夏は、“ホテル”がテーマ。ホテルクルーに扮した全9グループ（超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel）のEBiDANメンバーが、天空に浮かぶ「HOTEL NINE STAR」にて、「Emerald GATE」「Brilliant GATE」「Diamond GATE」と3日間それぞれのゲートで観客を迎え入れた。（modelpress編集部）
◆HARUKI、佐野勇斗からの言葉に感謝
◆「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」
14年目を迎える今夏は、“ホテル”がテーマ。ホテルクルーに扮した全9グループ（超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel）のEBiDANメンバーが、天空に浮かぶ「HOTEL NINE STAR」にて、「Emerald GATE」「Brilliant GATE」「Diamond GATE」と3日間それぞれのゲートで観客を迎え入れた。（modelpress編集部）
