東方神起・aespa・NCT DREAMら総勢10組集結 SMエンタテインメントの魅力を徹底解剖【M：ZINE（エンジン）】
【モデルプレス＝2025/08/18】テレビ朝日系音楽バラエティ番組『M：ZINE（エンジン）』（深夜0時30分〜）では、9月6日、13日の2週にわたって『SM ENTERTAINMENT大集結SP M：ZINE特別編』を放送。『TELASA（テラサ）』とタッグを組み、アーティストたちの魅力を徹底解剖する。
【写真】SM、代表メンバー13人が集結
“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティー『M：ZINE（エンジン）』。Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーらがアーティストの魅力を徹底解剖していく同番組の【特別編】の放送が決定。今年創立30周年を迎える韓国大手事務所、SMエンタテインメントの所属アーティスト10組を招き、ステージパフォーマンスあり、トークありの永久保存版となる『SM ENTERTAINMENT大集結SP M：ZINE特別編』を届ける。
韓国4大芸能事務所の1つで、BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代など、多くの人気アーティストを輩出してきたSMエンタテインメント。1995年の設立以来、常に第一線を走り続け、日本におけるK-POPブームをけん引してきた存在でもある。今回、テレビ朝日の音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』と、動画配信プラットフォーム『TELASA（テラサ）』がタッグを組み、SMエンタテインメントのアーティストたちの魅力を徹底解剖。各アーティストの白熱のステージパフォーマンスや、ここでしか聞けないスペシャルトークなどで熱く番組を盛り上げる。
番組では日本初披露の楽曲やTELASAでしか見られないパフォーマンスやトークエピソードも。なお、パフォーマンス楽曲は今後順次発表される。
そんな、注目の特別編に登場するのは、東方神起、SUPER JUNIOR（スーパージュニア）、EXO-CHANYEOL（エクソ チャンヨル）、NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）、NCT DREAM（エヌシーティードリーム）、aespa（エスパ）、RIIZE（ライズ）、NCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）、Hearts2Hearts（ハーツ・トゥー・ハーツ）、XngHan&Xoul（スンハンアンドソウル）の総勢10組。
2004年に韓国デビュー、2005年に日本デビューを果たして以来、韓国出身アーティストとして初めて東京ドームでのコンサートを成功させ、海外アーティスト最多ドーム公演回数を誇るなど多くの記録を打ち立ててきた東方神起。韓国、日本だけに留まらず、アジア各国、さらに世界でも圧倒的な人気を誇り、名実ともにKINGと言われる彼らが、番組でも抜群の存在感を見せる。
そして2025年デビュー20周年を迎えるSUPER JUNIOR。グループとしての活動だけでなく、タレント、俳優、モデルなど個人活動においてもさまざまな分野で活躍を見せる、K-POP界で唯一無二のマルチエンターテイナー集団が満を持して登場。さらに、ボーイズグループ・EXOの【ハッピーウィルス】CHANYEOL、日本・韓国・中国・アメリカ・カナダ…と多様な国籍のメンバーで構成されるNCT 127、2024年には4度目となるワールドツアーを成功させ、世界中のファンを魅了するNCT DREAMも登場。そして2020年のデビュー以来、中毒性抜群の楽曲と圧倒的なパフォーマンスを武器に世界的人気を博す勢いのあるグローバルグループ・aespaも名を連ねる。
2024年の韓国音楽祭で16冠を獲得するなど、快進撃を続けるボーイズグループ・RIIZE、次世代トップグループとして躍進中のNCT WISH、グローバルな魅力とフレッシュな感性を兼ね備えたHearts2Hearts、7月31日にソロデビューを果たし、自身のブランドのもと、音楽、パフォーマンス、スタイリング、アートなど、さまざまな分野のクリエイターとタッグを組み、さまざまな活動を展開するXngHan&Xoulのパフォーマンスも見どころとなっている。
豪華アーティストの集結に、収録を終えたMCの若井が「本当に全員集まれるなんて…本物だ！と感動しました」と興奮気味に語ると、山添も「ひと目見て分かる豪華さです！」とアピールしていた。（modelpress編集部）
東方神起
SUPER JUNIOR
EXO-CHANYEOL
NCT 127
NCT DREAM
aespa
RIIZE
NCT WISH
Hearts2Hearts
XngHan&Xoul
【Not Sponsored 記事】
◆「M：ZINE（エンジン）」SMエンタテインメントの魅力を徹底解剖
◆東方神起・aespa・NCT DREAMら総勢10組集結
◆出演アーティスト
