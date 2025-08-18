県内は激しい雨が降ったところがあり、下越と中越では18日夕方にかけて土砂災害などに注意が必要です。



県内は、前線の影響で下越を中心に激しい雨が降り、新発田市には一時【土砂災害警戒情報】が出されましたが午前10時に解除されました。

各地の12時間の降水量は、村上市で46.5mm、関川村で16mm、三条市で13mmなどとなっています。



18日予想される1時間の降水量は、上・中・下越で20mmです。

19日正午までに予想される24時間の降水量は、上・中・下越で30mmです。気象台は18日夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水などに注意するよう呼びかけています。