１８日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落。前週末の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことや、日銀の利上げ再開への意識から売りが出やすかった。



ミシガン大学が１５日に発表した８月の米消費者態度指数（速報値）で１年先と５年先の予想インフレ率が前月から上昇したことなどを背景に、前週末１５日に米長期金利が上昇したことが国内債に影響。また、内閣府が１５日発表した４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値が前期比年率１．０％増と５四半期連続のプラスとなったことを受け、日銀の利上げ観測が高まっていることもあり、債券先物は朝方に一時１３７円５８銭まで軟化した。その後は押し目買いで下げ渋ったが、日経平均株価の上昇が重荷となり戻りは限定的だった。



午前１１時の先物９月限の終値は、前週末比１５銭安の１３７円７６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時１．５８５％に上昇し、その後は前週末と同じ１．５７５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS