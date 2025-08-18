東京株式（前引け）＝続伸、後半買い直され高値圏で着地 東京株式（前引け）＝続伸、後半買い直され高値圏で着地

１８日前引けの日経平均株価は前営業日比３７９円５３銭高の４万３７５７円８４銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億７７２２万株、売買代金概算は２兆６００２億円。値上がり銘柄数は１１５８、対して値下がり銘柄数は３９６、変わらずは６５銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は前週末に続きリスク選好の地合いが継続した。前週末の米国株市場ではＮＹダウが小高く引けたものの、ナスダック総合株価指数は続落とやや上値が重くなっている。半導体関連が売られるなど一部利食いを優先する動きもみられるが、東京市場では引き続き先高期待が根強く、押し目待ちに押し目なしの状況となっている。日経平均は途中伸び悩む場面はあったものの、前場中盤以降は買い直され一時４００円あまりの上昇をみせた。また、前引けも強気優勢のまま高値圏で着地している。値上がり銘柄数は全体の７割を超えた。



個別では売買代金トップとなったソフトバンクグループ<9984.T>が堅調、サンリオ<8136.T>も活況高が続いている。三菱重工業<7011.T>が堅調、ＩＨＩ<7013.T>も高い。古河電気工業<5801.T>も買いが優勢。電算システムホールディングス<4072.T>が値を飛ばし、三越伊勢丹ホールディングス<3099.T>の物色人気も目立つ。半面、レーザーテック<6920.T>、ディスコ<6146.T>が売りに押され、ソニーグループ<6758.T>も冴えない。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>などメガバンクも軟調。東京電力ホールディングス<9501.T>など電力株も総じて利食われた。ＷＯＷＯＷ<4839.T>、アンビスホールディングス<7071.T>が急落した。



出所：MINKABU PRESS