夏休みなどの長期休暇明けは、不登校が始まりやすい時期です。特に行き渋りが起き始める「行くか行かないか」という選択の段階で、子どもの体調不良や精神的不調が顕著になることを語る親御さんは少なくありません。

では、子どもが「学校に行きたくない」と言ってきたとき、親はどう向き合えばいいのでしょうか。

本記事では、不登校ジャーナリスト・石井しこう氏の著書『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』より一部を抜粋・再編集。子どものSOSをどう受け止め、どのような声かけをすればいいのかを紹介します。

小学生不登校は10年で5倍に増加

ここ10年、小学生の不登校が劇的に増加していることをご存じでしょうか。文部科学省の調査によると、2014年度の小学生の不登校数は、2万5866人でした。ところが、2023年度には13万370人と、実に5倍以上に増えています。

2014年の出来事といえば、世間では『アナと雪の女王』が大ヒットし、流行語大賞には『妖怪ウォッチ』や「壁ドン」「マタハラ」といった言葉がノミネートされていた時代です。親世代にとっては、つい最近のことと感じるかもしれません。「アナ雪って10年前？」と驚く声も聞こえてきそうです。

しかし、その間に子どもたちの生活は、私たちの想像をはるかに超えて大きく変わっているように思います。10年で5倍という増加は、他の統計データではなかなか見られないほど急激な変化です。

その背景を探るために取材を進めていく中で、私たちが普段気づかない驚くべき事実が次々と明らかになりました。いじめの低年齢化、そして習い事を中心とする生活様式の変化も、その一因です。

私たちが子どもの頃に感じていた自由な時間とはまるで違い、今の子どもたちは非常に忙しい毎日を送っています。そして、人間関係に苦しみ、生きづらさを抱えた子どもたちの姿が、小学生の世界に広がっていたのです。

「学校に行きたくない」と言われたら、まずはお茶をにごす

子どもから「学校に行きたくない」と言われたとき、どう対応すべきか。結論から言うと、「学校に行きたくない」と言われたら、「ああ、そう」と言って、まずは休ませてあげるのが一番です。

一番ですが、実際にはそう簡単に言えないことが多いですよね。そこで私がおすすめするのは、「生返事で返す」という方法です。

たとえば、「ああ」や「うん」といった曖昧な反応で、「そうなんだ」というニュアンスを伝える程度にとどめます。このように肯定も否定もしないで、いったんお茶をにごしてください。

反応を保留しておくことで、その後、子どものほうから自分の気持ちを話し始めることが多々あります。「大変なんだ」と言ったり、感情があふれて泣き出してしまう子もいるかもしれません。そんなときは、話をじっくり聞き、「もう少し休もうか」と声をかけてあげればいいと思います。

また、ときには「もう行きたくない！」と感情を爆発させ、その後に学校の悪口を話して気分がすっきりする子もいます。

大切なのは、「魔法の言葉探し」を捨てることです。私たちは、どこかに「この言葉を言えば子どもが学校に行くようになる」とか、「トラブルが解決する」魔法のような言葉があるのではないかと思いがちです。しかし、残念ながらそのような言葉は存在しません。それはドラマの中でしか見られない話です。

フリースクールなどには不登校の子たちがたくさん集まりますが、「もう学校に行きたくない」と感じる子や、自分で決めたことに対して行くべきかどうか悩む子がたくさんいます。不登校でなくても、学校以外の場面でも、不安を示されたときには、まずお茶をにごす。これは初めの一歩として非常に有効です。

多くの親が口にする地雷発言は「今日だけ頑張ろう」

一方、やってはいけないのは、子どもに「学校に行きたくない」と言われたときに、「なんで？」と理由を問い詰めたり、「明日、1日だけは頑張ってみようよ」などと提案することです。

でもこれ、親はたいていやります。これはほぼすべての親たちが踏んできた地雷なので、「私も言ってしまうかもしれない」「言ってしまった」という人も、心を痛めなくて大丈夫です。だからといって、親としてダメだというわけではありませんから。

では、なぜNGなのか。「なんで？」と理由を聞きたくなるのは、親として学校に行きたくない理由を知り、その原因を取り払い、問題を解決してあげたいという思いからです。これはとても自然なことだと思います。

ところが、子どもからすると、「行きたくない」や「明日、学校に行かなくていいかな」という言葉は、単なるお願いや相談ではなく、すでにSOSを発している状態です。言ってみれば「もう本当に無理です。助けてください」といった気持ちで、救急車を呼んでいるような感覚です。

これを自分の立場に置き換えて考えてみてください。もし、救急車を呼んだとき、「理由は？」と聞かれたら、かなり驚きますよね。助けを求めているのに、その理由を聞かれることに戸惑い、傷ついてしまうかもしれません。子どもも同じで、SOSを出しているつもりなのに、理由を問われると、拒絶されたと感じ、ショックを受けてしまうでしょう。

だからこそ、まずは「そうなんだね」とお茶をにごし、子どもの気持ちを受け入れるところから始めてみてください。そうすることで、理由や背景が見えてきます。

さらに言えば、「行きたくない」や「明日、学校に行かなくていいかな」という言葉は、夜寝る前や朝の忙しい時間など、誰もが答えを出せないタイミングで投げかけられます。それもあって、つい「なんで？」と反射的に答えてしまうんですよね。

親としては、「こんな時間に言わないでよ」と言いたいところですが、子どもは必ず「こんな時間」に言います。そういうタイミングで言ってくるものだと思っておくのがベターです。

また、「明日、1日だけ頑張ってみようよ」という提案も、「なんで？」と同様です。

救急車の例に置き換えると、「今すぐきてください」と119番しているのに、「もう少し頑張れますか？」と言われているようなもの。SOSを発している子どもからすると「あと1日頑張ろう」という言葉は、拒絶されたように感じるかもしれません。場合によっては、不信感を抱かせてしまうことにもなりかねないのです。

登校と不登校、どちらの選択肢にも備える

お茶をにごした後の親の心構えとして、大切にしておきたいことあります。それは、子どもが学校に行けなくて苦しくなったときに、登校と不登校のどちらの選択肢にも備えておく、ということです。





子どもが揺れ始めたり、行き渋りを始める時期には、学校に行く日もあれば、行かない日もあります。どちらも起こり得ることだと受け入れる気持ちがないと、親の心はとてもつらくなってしまいます。

不登校については、「いったん学校に行かなくなったら、このままずっと行かなくなる」とか、「行き始めたら、この先もずっと行くようになる」といった二択で考えがちです。

でも、実際はそうではありません。多くの場合、行ったり行かなかったりを繰り返すものです。この点を大前提として理解しておくことが大切です。

親がその過程を受け入れることで、子どもは焦らずに自分の気持ちに向き合いながら前進できる環境が整います。そして、親も過度に結果を求めずに、子どもに寄り添うことができるため、心の負担が軽くなり、よりよいサポートができるようになると思います。

（石井 しこう ： 不登校ジャーナリスト）