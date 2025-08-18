¤ªËßÌÀ¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á ºÆ¤Ó»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡±ßÁê¾ì¤¬¼ã´³±ß°Â¤Ë¤Õ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É²¼»Ù¤¨¤Ë
¤ªËßÌÀ¤±¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬ºÆ¤Ó¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤ªËßÌÀ¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á ºÆ¤Ó»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡±ßÁê¾ì¤¬¼ã´³±ß°Â¤Ë¤Õ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É²¼»Ù¤¨¤Ë
4Ëü4000±ßÂæ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£½µ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¿À·Ð¼Á¤Ê°ì½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ë°ì»þ¡¢300±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢ºÆ¤Ó¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¸áÁ°¤Ï4Ëü3757±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½µËö¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬°ì»þ¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢±ßÁê¾ì¤¬¼ã´³±ß°Â¤Ë¤Õ¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¼»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£½µ¶âÍËÆü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Î´´Éô¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Û¡¼¥ë²ñµÄ¤Ç¹Ö±é¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬º£Ç¯Ãæ¤ËÊ£¿ô²ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¤È¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿µ½Å¤ÊÈ¯¸À¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢³ô²Á¤Î²¼Íî¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤Þ¤Ç¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¼è°ú¤Ï¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
°ÖÎîº×,
ºßÂð°åÎÅ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ºë¶Ì,
¿À»ö,
¾²ÃÈË¼,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Åìµþ