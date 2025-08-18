「スタンディングシート」も登場！TUBEデビュー40周年横浜スタジアム公演が全国の映画館で上映決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TUBEが、8月23日に横浜スタジアムで開催する『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE × 40SUMMERS』の模様が、9月27日・28日に全国各地の映画館で上映されることが決定した。

■劇場で立って盛り上がれる「スタンディングシート」も販売

TUBEによる夏恒例の野外ライブ、横浜スタジアム公演が2025年も開幕。今回で通算36回目となり、自身が持つ単独公演最多記録を更新することとなる。

2025年は、TUBEデビュー40周年のアニバーサリーイヤー。感謝の気持ちを込めて、40周年ならではの熱く、楽しく、心に残るひとときを届ける。

そして7月26日に開催された『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii in CINEMA』に続き、今回の上映でも一部の映画館を除いて、「スタンディングシート」を販売。「スタンディングシート」で立って盛り上がるもよし。「着席指定」で座ってゆっくり観るもよし、好きな鑑賞スタイルで上映を楽しむことができる。

なお、拍手や声援はすべての座席でOK。2025年の夏、まだまだTUBEとともに熱く盛り上がろう。

■イベント情報

『40th. Anniversary Live TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE × 40SUMMERS in CINEMA』

09/27（土）12:00開演

09/28（日）12:00開演

会場：全国各地の映画館

■リリース情報

2025.08.06 ON SALE

ALBUM『TUBE×』

ライブビューイング特設サイト

https://liveviewing.jp/tube-40th-yokohama/

TUBE OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tube/