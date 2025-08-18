カセットテープそっくりの見た目が新鮮！レトロデザインの「カセットテープカッター」

昭和の音楽シーンを象徴する記録媒体といえばカセットテープ。近年は昭和レトロなアナログアイテムとして再び注目を集めています。

そんな懐かしのカセットテープをモチーフにしたテープカッター「カセットテープカッター」（990円・全4色）が、サンスター文具から登場しました。

好きな音楽を編集して録音したり、カセットレーベルを自作したり。昭和の時代を多感な時期に過ごした人には懐かしく、カセットを知らない世代には新鮮に映るそのデザイン。

実はこれ、本物ではなく、そっくりに作られた「カセットテープカッター」。世代や時代を超えて愛されるかわいらしい仕上がりです。

見た目だけでなく、テープカッターとしての実用性も抜群。お気に入りのテープを2本までセットできるので、用途に応じた使い分けが可能です。

カバーを開ければワンタッチで交換でき、マスキングテープやセロハンテープなど幅広いサイズに対応（幅18mm以下・内径25mm以上・外径48mm以下）します。

切り口にはしっかりとしたギザギザ加工を施し、軽い力でスムーズにカット可能。デスクの端に置くだけで気分が上がる可愛らしさで、仕事や勉強の時間をもっと楽しくしてくれます。

さらに、裏面の“B面”にはオリジナルタイトルを書き込めるスペースを用意。世代によっては懐かしさを感じるだけでなく、文房具好きの心もくすぐる仕様です。

カセットテープ風のレトロなフォルムと、絶妙なクリアカラーの色合いが魅力の「カセットテープカッター」。

思わずコレクションしたくなる4色展開で、クリア、クリアグレー、クリアピンク、クリアミントがそろいます。

サンスター文具

＜文／&GP＞

