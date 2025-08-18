　18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比400円高の4万3780円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万3757.84円に対しては22.16円高。出来高は2万8545枚となっている。

　TOPIX先物期近は3127ポイントと前日比18ポイント高、現物終値比2.25ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43780　　　　　+400　　　 28545
日経225mini 　　　　　　 43780　　　　　+395　　　335136
TOPIX先物 　　　　　　　　3127　　　　　 +18　　　 28526
JPX日経400先物　　　　　 28100　　　　　+180　　　　3281
グロース指数先物　　　　　 799　　　　　 +11　　　　1842
東証REIT指数先物　　　　　1892　　　　　　+8　　　　　90

株探ニュース