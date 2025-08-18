日経225先物：18日正午＝400円高、4万3780円
18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比400円高の4万3780円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万3757.84円に対しては22.16円高。出来高は2万8545枚となっている。
TOPIX先物期近は3127ポイントと前日比18ポイント高、現物終値比2.25ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43780 +400 28545
日経225mini 43780 +395 335136
TOPIX先物 3127 +18 28526
JPX日経400先物 28100 +180 3281
グロース指数先物 799 +11 1842
東証REIT指数先物 1892 +8 90
株探ニュース
