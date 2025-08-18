17日、新潟市中央区の日和山浜海水浴場の近くで、市内に住む59歳の男性が溺れて死亡しました。



新潟海上保安部によりますと、17日午後3時半ごろ、新潟市中央区の日和山浜海水浴場近くの突堤付近で男性が浮いているのを近くにいた人が見つけ、消防に通報しました。男性は心肺停止の状態で病院に運ばれ、その後、死亡が確認されました。



男性は中央区に住む59歳の会社員で、海水浴を楽しむため日和山浜海水浴場を1人で訪れていたということです。発見現場の突堤付近は、日和山浜海水浴場から600mほど離れた遊泳禁止区域で、新潟海上保安部が死因などを調べています。