遊びながらアイスが作れる♪【タカラトミーアーツ】の「アイスだヨーヨー」で手づくりアイス体験♪Amazonで販売中！
遊びながらアイスが作れる不思議なヨーヨー。
「凝固点降下」でアイスができるなど小学生の夏休みの自由研究にも使える実験のヒント、解説付き。
本体に氷、塩、水を入れ、オレンジジュースなどアイスの材料になるものを入れる。フタを閉めて約3分、ヨーヨーをすると材料が攪拌されるとともに本体内部は-7度(実測値)くらいまで冷え、アイスができる。
紐を外して、ころがすことでもアイスができる。10種のアイスのレシピ付き。
