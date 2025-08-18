韓国ドラマ『鬼宮』で話題のユク・ソンジェの人生ストーリーに迫る 大沢あかねラジオにゲスト出演
タレントの大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送『大沢あかね LUCKY 7』（毎週月曜〜金曜 後9：00〜9：57）。18日〜22日のゲストとして、韓国のグループBTOBのメンバーで、俳優としても活躍しているユク・ソンジェが出演する。
【写真】ユク・ソンジェ×キム・ジヨンのファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』
番組では「最強のマンネ」「憑依」「リフレッシュ」「歌」「ろくたち」という5つのキーワードを軸に、2012年のBTOBデビューから俳優業、さらには今年6月にリリースしたソロ初のミニアルバム『All About Blue』に至るまで、多彩なキャリアを築いてきたユク・ソンジェの人生ストーリーに迫る。
2012年に同メンバーとしてデビューしたユク・ソンジェ。2013年から俳優としても活動し、数々の作品に出演している。「憑依演技の名手」と呼ばれる役作りの秘訣や、初挑戦となった時代劇『鬼宮』での1人2役の演技についても語る。
「陽キャ」なイメージとは裏腹に、オフは一人で過ごすのが好きだというユク・ソンジェ。釣り好きで愛猫サミちゃんとの生活といったプライベートな話も明かす。また、今年1月に日本の公式ファンクラブを開設し、日本のファンを親しみを込めて「ろくたち」と呼んでおり、7月には『2025 YOOK SUNG JAE FANCON [THE BLUE JOURNEY] in JAPAN』を開催した。アーティストとしての今後のビジョンや、俳優として今後チャレンジしたい役柄についても語っている。
