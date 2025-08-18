¡Ø·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡¢Stray Kids¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢aespa¡¦¥¸¥¼¥ë¤é¤âÀä»¿SF£¹¥Á¥ã¥Ë¡¦THE BOYZ¥¸¥å¥è¥ó¤é¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²èÅþÃå
¡¡´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¡¢¥Î¡¦¥æ¥ó¥½¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¡Ê¸µIZ*ONE¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ±Ç²è¡ØHear Me : Our Summer¡Ù¤¬¡¢Ë®Âê¡Ø·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù¤È¤·¤Æ9·î26Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥á¥À¥ë¤ò·Ç¤²¡ÄÌ´¤òÄÉ¤¦¸µIZ*ONE¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥å
¡¡º£ºî¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑ±Ç²è¡ØÄ°Àâ¡Ù¤¬14Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£ºòÇ¯¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¡ÖKorean Cinema Today¡×ÉôÌç¾·ÂÔºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¤µ¤ì¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤â´ÑµÒ¤ÎÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¼å¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼ Class1¡Ù¡ØD.P.-Ã¦ÁöÊ¼ÄÉÀ×´±-¡Ù¡Ø°µ´¡Ù¤Ê¤ÉÁê¼¡¤°¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¼ã¼êNo.1¤Î¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¡£¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤ë¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥è¥ë¥à¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥ë¥¿¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë ¡ÁÎø¤ÏÆÃ·±¥³¡¼¥¹¤Ç¡Á¡Ù¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢È´·²¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Î¡¦¥æ¥ó¥½¤¬±é¤¸¤ë¡£¥è¥ë¥à¤ÎËå¡¦¥¬¥¦¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¸µIZ*ONE¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¤¬±é¤¸¤ë¡£¸½ºß¤Î´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë3¿Í¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡¢Ã¸¤¯¤Þ¤Ö¤·¤¤ÎøÊª¸ì¤ò¤Ä¤à¤°¡£
¡¡±Ç²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¸°¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊýË¡¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëº£ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ñÏÃ¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¼êÏÃ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¸ý¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤»¤ê¤Õ¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿´¡×¤À¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´¶¤¸¼è¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÏÈ¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Âç¤¤Ê´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ø·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡ÙVIP»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢º£ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Î¡¦¥æ¥ó¥½¤È¤ÏNetflix±Ç²è¡Ø20À¤µª¤Î¥¥ß¡Ù¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤ä¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ç¡¢Stray Kids¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢aespa¡¦¥¸¥¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î´Ú¹ñ¥¹¥¿¡¼¤¬»²²Ã¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¤Î½Ð±éºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦IZ*ONE¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£THE BOYZ¡¦¥¸¥å¥è¥ó¡¢SF9¡¦¥Á¥ã¥Ë¤Ï¡Ö´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉºîÉÊ¤ò¾Þ»¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¡ØSTREET WOMAN FIGHTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¸¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡¢´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë2ËÜ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î²Æ¡¢·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆËÍ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥è¥ë¥à¡¢¥¬¥¦¥ë¤Î3¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤¬¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Þ¤ÞÉÁ¤«¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖËÍ¤¬·¯¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤è¡×¤È¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤È¥è¥ë¥à¤ÎÎø¤¬Æ°¤¯ÍÍ»Ò¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÇÐÍ¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
