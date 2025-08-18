頑張ってる感なくオシャレ！【40・50代のイメチェン】は「レイヤーカット」が大当たり♡

さり気なくオシャレ見えを目指したい40・50代にこそおすすめしたいのが、ナチュラルに垢抜けできるレイヤーカット。シルエットだけでサマ見えを狙えるレイヤーカットなら、肩の力を抜いた大人の余裕が感じられるはず。今回は、プロのヘアスタイリストさんのInstagram投稿から、大人に似合う上品なレイヤーカットスタイルをピックアップしました！

好感度アップのポイントはナチュラルさ

ボブをベースに短めのレイヤーをきかせて、夏らしい軽やかなシルエットに。ふわっと空気を含んだような動きが生まれ、頑張ってる感なくナチュラルにオシャレ見えするはず。襟足の毛量をすっきりとさせることで、首まわりの汗ムレ対策にもなりそう。透明感のあるスモーキーカラーで品の良さを引き出した、大人に似合うヘアスタイルです。

レイヤー × ハイライトで立体感のある軽やかヘアに

いつものワンレンミディアムがマンネリ気味なら、レイヤーカット × ハイライトでガラッと印象チェンジしてみて。表面にはたっぷりとレイヤーを施し、エアリー感のあるふんわりとしたシルエットに。ハイライトを組み合わせれば、白髪をぼかしながら立体感もプラスできます。毛先は肩につく長さを活かした自然な外ハネで、メリハリをつけるのがポイント。

美しい毛流れで魅せる大人っぽミディ

重めのミディアムヘアをベースにレイヤーを施し、表面に美しい毛流れをプラス。しっかりと重さを残しつつ、レイヤーによる軽やかな動きで程よい抜け感が生まれます。毛先を軽く外ハネにすれば、キュッとくびれた上品なシルエットに。髪のトーンを問わずきれい見えしやすく、ミドル世代にぴったりのスタイルです。

無造作感がオシャレなウルフカット

ボブよりも少し長めのロブヘアに、レイヤーをきかせてウルフカットにイメチェン。トップと襟足の段差をしっかりと見せるカットは、ノーセットでもサマ見えが狙えるのが嬉しいポイント。ふわっと丸みのあるトップと、パツンと感のある襟足のバランスが絶妙で、頑張ってる感なくオシャレに決まるはず。

